МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник растет по основным индексам после распродаж накануне — на поддержке нефти и рубля, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.04 мск увеличивался на 0,55%, до 2321,16 пункта, индекс РТС — на 1,1%, до 1096,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался при этом на 31 копейку, до 66,80 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 75,60 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,25% — до 60,71 доллара за баррель.

"В первую очередь сегодня растут бумаги госкомпаний, от которых в понедельник инвесторы активно избавлялись на опасениях ужесточения санкционной риторики со стороны США. Дополнительную поддержку российскому рынку оказывает стабилизация цен в нефтяных контрактах", — комментирует Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Бумаги "Мечела" с начала торгов поднимались более чем на 2% в ожидании публикации отчетности по МСФО за третий квартал и первые девять месяцев.

"Котировки "Мечела" растут на публикации отчета за третий квартал 2018 года, который отразил существенный рост чистой прибыли, несмотря на более слабые результаты на уровне выручки и операционной прибыли, что, безусловно, обрадовало инвесторов. Рост прибыли, скорее всего, поддержали усилия менеджмента по реструктуризации долга, что должно было сократить как потери от валютной переоценки, так и процентные платежи", — комментирует София Кирсанова, старший аналтик УК "Райффайзен капитал".

Более того, после сообщения компании со ссылкой на генерального директора Олега Коржова о том, что "Мечел" рефинансировал предэкспортный синдицированный кредит на 1 миллиард долларов, привилегированные акции подскочили на 11,9% – до 114,85 рубля, обыкновенные – на 4%, до 96,9 рубля.

К текущему моменту привилегированные акции "Мечела" растут на 4,33%, его обыкновенные акции – на 0,21%.

Отыгрывая хорошие новости в ситуации с долгом, акции компании в ближайшей перспективе могут вырасти в цене еще на 1,5-2%, считает Иван Марчена из Forex Club.

Тем не менее, инвестиционный стратег компании "БКС премьер" Александр Бахтин отмечает, что у компании по-прежнему высокая долговая нагрузка, и инвесторам надо помнить о ее сильной зависимости от угольных цен. "С учетом риском замедления темпов роста мировой экономики угольные цены будут под давлением. В связи с этим под сомнением долгосрочный рост данных акций", — добавляет он.

В лидерах роста также – акции "Аэрофлота" (3,25%), "Русала" (1,87%), "Новатэка" (1,83%), "Газпром нефти" (1,77%), "Энел России" (1,63%), а также "Роснефти" (1,4%), префы "Татнефти" (1,3%), депозитарные расписки X5 (1,19%), акции НМТП (1,19%) и акции "Норникеля" (1,14%).

Также растут бумаги Сбербанка (префы – на 0,41%, обыкновенные акции – на 0,68%) после распродаж понедельника.

В лидерах снижения – префы "Сургутнефтегаза" (-1,62%), акции "ЮТэйра" (-1,26%), Polymetal (-1,ac%), акции ЧТПЗ (-1,09%) и акции "Полюса" (-0,78%).

Акции АФК "Система" умеренно снижаются — на 0,61% — на фоне отказа компании от выплаты промежуточных дивидендов.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Что касается второй половины дня, то в ожидании выхода данных об изменении на прошлой неделе запасов сырой нефти в США индекс Московской биржи, скорее всего, будет колебаться в диапазоне значений 2310-2320 пунктов, считает Егоров.

В дальнейшем на неделе, считают аналитики Альфа-банка, динамику российского рынка будет определять новостной поток вокруг Украины и слухи, связанные с повесткой дня саммита G20 30 ноября — 1 декабря.

Оптимизм накануне саммита может ограничить рост акций российских золотодобывающих компаний — "Полюса" и Polymetal, уточняют они.