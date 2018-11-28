МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Цена акций американского автомобильного гиганта General Motors (GM) упала на 3,48% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном прекращении всех субсидий концерну, следует из данных торгов Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

На момент закрытия торгов цена акций GM составляла 36,70 доллара, показывая снижение на 2,54% с начала торговой сессии. При этом в ходе торгов цена акций опускалась до отметки в 36,28 долларов, но к закрытию торгов несколько восстановила позиции.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность прекратить все субсидии для автомобильного гиганта General Motors (GM), так как концерн закрывает пять заводов в Северной Америке.

Концерн GM объявил, что закроет пять заводов в Северной Америке, включая США и Канаду, и уволит около 14 тысяч работников, чтобы сократить издержки. Трамп потребовал от GM вернуться в штат Огайо, где компания закрывает производство. Возрождение производства, в том числе автомобильного, было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Всего благодаря программе оптимизации GM планирует к 2020 году увеличить свободный денежный поток на 6 миллиардов долларов. Это позволит компании удвоить объем ресурсов, выделяемых на программы строительства электромобилей и беспилотных автомобилей, говорится в релизе.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).