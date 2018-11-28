МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник закрылись слабым ростом, несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа по Китаю, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones во вторник подрос на 0,44%, до 24748,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 7082,70 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 2682,20 пункта.

В понедельник в интервью газете The Wall Street Journal Трамп назвал "маловероятным", что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов в год с текущих 10% до 25%.

На этом фоне участники торгов будут особо внимательно следить за ходом саммита "большой двадцатки" (G20) в Аргентине 30 ноября и 1 декабря, в рамках которого состоится встреча Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

Индекс доверия потребителей в США в ноябре снизился до 135,7 пункта с показателя октября в 137,9 пункта, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя только до 135,9 пункта.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на слова вице-президента ФРС Ричарда Клариды, заявившего о необходимости продолжать постепенное повышение процентной ставки. Он добавил, что экономическая ситуация в США сейчас более стабильна, чем была перед началом цикла ужесточения монетарной политики в стране.