МЕХИКО, 28 ноя /ПРАЙМ/. Финансовые власти Мексики при участии команды будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора подтвердили право на доступ страны к гибкой кредитной линии Международного валютного фонда (МВФ), говорится в сообщении ЦБ Мексики.

Эта кредитная линия была одобрена в ноябре 2014 года на срок двух лет, однако, по требованиям МВФ, по окончании первого года был проведен мониторинг, по результатам которого предоставление кредитной линии было подтверждено еще на год, а в 2016 и 2017 годах оно также было продлено.

Как отмечает банк, Мексика продолжает соответствовать всем требованиям фонда для предоставления этой кредитной линии. При этом размер ее по просьбе самой Мексики был уменьшен с 86 до 74 миллиардов долларов.

Гибкая кредитная линия не предусматривает каких-либо условий получения займа, она позволяет государствам-заемщикам использовать средства как "предохранительный механизм". Как сообщал ранее МВФ, власти Мексики заявляли, что будут учитывать возможность воспользоваться указанными финансовыми средствами, однако делать этого пока не намерены.