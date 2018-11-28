МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в cреду, 28 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,545 млн барр 3,453 млн барр (факт)
3:30 AUD Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (3кв2018) 1,8% -2,8% (факт)
предв. GBP Великобритания — Отчет Банка Англии о финансовой стабильности

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (декабрь) 10,6 10,5
13:40 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,42%

 

 
16:30 USD США — ВВП (кв/кв) (3кв2018) 3,5% 3,5%
16:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2018) 1,4% 1,4%
16:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (октябрь) -76,25 млрд долл -76,7 млрд долл
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (октябрь) -5,5% 3,7%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (октябрь) 553 тыс 575 тыс
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 4,851 млн барр -0,6 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,116 млн барр

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Лукойл — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ТрансКонтейнер — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Башнефть — СД (согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, план работы СД на 1П2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB Энел Россия — СД (бизнес-план на 2019-2021 и бюджет на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB НКНХ /Нижнекамскнефтехим/ — СД (бизнес-плана и стратегическая программа развития 2025, результаты финансово-хозяйственной деятельности, выполнение плана капитальных вложений по итогам 9м2018)

 

 

 

 