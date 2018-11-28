События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 ноября
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в cреду, 28 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,545 млн барр
|3,453 млн барр (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (3кв2018)
|1,8%
|-2,8% (факт)
|предв.
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии о финансовой стабильности
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|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (декабрь)
|10,6
|10,5
|13:40
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,42%
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|16:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|3,5%
|3,5%
|16:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|1,4%
|1,4%
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (октябрь)
|-76,25 млрд долл
|-76,7 млрд долл
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (октябрь)
|-5,5%
|3,7%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (октябрь)
|553 тыс
|575 тыс
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,851 млн барр
|-0,6 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,116 млн барр
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|Лукойл — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|ТрансКонтейнер — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018
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|RUB
|Башнефть — СД (согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, план работы СД на 1П2019)
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|RUB
|Энел Россия — СД (бизнес-план на 2019-2021 и бюджет на 2019)
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|RUB
|НКНХ /Нижнекамскнефтехим/ — СД (бизнес-плана и стратегическая программа развития 2025, результаты финансово-хозяйственной деятельности, выполнение плана капитальных вложений по итогам 9м2018)
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https://1prime.ru/Financial_market/20181128/829484455.html