МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Акции ГМК "Норильский никель" после обновления на сегодняшнем открытии исторического максимума стоимости на уровне 12,45 тысячи рублей перешли к небольшому снижению, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 10.20 мск акции "Норникеля" дешевеют на 0,36% относительно предыдущего закрытия (на старте торгов подрастали на 0,6% — до 12,45 тысячи рублей), при этом индекс Мосбиржи поднимается на 0,4%.

Вчера акции "Норникеля" на закрытии торгов установили исторический максимум на уровне 12,379 тысячи рублей, поднявшись за день на 3,51%.

"В бумагах "Норильского никеля" накануне сработали технические сигналы. Еще в начале сессии вторника, 27 ноября, акции эмитента выглядели лучше рынка, а после того как индекс Мосбиржи пошел вверх, биржевая конъюнктура "подтянула" бумаги выше. Вслед за стоимостью бумаг росли и обороты по акциям компании, что подтверждает техническую природу ралли", — прокомментировала РИА Новости старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.