МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские биржи демонстрируют положительную динамику в среду, поднимаясь вслед за рынками США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.12 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,17%, до 7028,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,38%, до 5001,92 пункта, немецкий DAX — на 0,24%, до 11335,76 пункта.

Европейские инвесторы в среду обратили внимание на то, что основные фондовые рынки США во вторник закрылись ростом индексов, а вслед за США рост наблюдался и на рынках Азии.

Ключевым событием для мировых финансовых рынков на текущей неделе остается саммит G20 в Аргентине в конце недели, в рамках которого должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и их переговоры по вопросам торговой политики. "Оптимизм относительно перспективы значимого долгосрочного соглашения не велик, но рынок рассматривает возможность хотя бы символического соглашения. Может, Трамп удивит всех и заключит сделку", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика LBBW Карла Хэлинга (Karl Haeling).

Участники торгов также в среду отыгрывают внутренние макроэкономические новости. Так, исследовательская компания Gfk сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии за декабрь опустился до 10,4 пункта с 10,6 пункта в ноябре. Аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 10,5 пункта.