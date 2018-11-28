МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках Москвы.

Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы
БанкВалютаПокупкаПродажа
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ USD 66,300 68,000
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ EUR 74,900 76,700
Росбанк USD 65,000 69,000
Росбанк EUR 74,000 78,000
Райффайзенбанк USD 64,950 69,000
Райффайзенбанк EUR 73,300 77,900
Райффайзенбанк GBP 82,750 87,950
Райффайзенбанк CHF 64,950 69,050
Райффайзенбанк SEK /10/ 71,350 75,850
Райффайзенбанк JPY /100/ 57,000 60,600
Банк Открытие USD 66,420 68,030
Банк Открытие EUR 74,910 76,730
Банк Открытие GBP 83,640 57,570
Банк Открытие CHF 65,600 68,920
Сбербанк РФ USD 66,000 68,180
Сбербанк РФ EUR 74,400 76,850
Сбербанк РФ GBP 82,220 88,720
Сбербанк РФ CHF 64,740 69,440
Сбербанк РФ JPY /100/ 56,780 61,070
МОРСКОЙ Банк USD 66,800 68,310
МОРСКОЙ Банк EUR 75,300 77,080
МНХБ USD 65,750 67,750
МНХБ EUR 74,750 76,750
Собинбанк USD 65,500 68,500
Собинбанк EUR 74,000 77,000
ВТБ USD 65,750 68,800
ВТБ EUR 74,350 77,400
Транскапиталбанк USD 65,400 68,400
Транскапиталбанк EUR 74,200 77,200
Транскапиталбанк GBP 81,000 89,000
Транскапиталбанк CHF 65,000 69,000
Транскапиталбанк JPY /100/ 54,000 64,000
Банк СОЮЗ USD 66,850 67,850
Банк СОЮЗ EUR 75,500 76,500
ОТП-банк USD 64,750 68,750
ОТП-банк EUR 73,500 77,500
ОТП-банк CHF 65,000 69,000
ОТП-банк GBP 83,250 87,250
БИНБанк USD 66,100 67,700
БИНБанк EUR 74,650 76,350
БИНБанк GBP 83,800 86,800
БИНБанк CHF 66,000 68,000
Россельхозбанк USD 66,150 67,650
Россельхозбанк EUR 74,800 76,300
Россельхозбанк GBP 84,300 86,300
Россельхозбанк CHF 65,950 67,950
Славянский Кредит USD 65,500 68,500
Славянский Кредит EUR 74,500 77,500
Газпромбанк USD 66,250 67,750
Газпромбанк EUR 74,700 76,400
Альфа-Банк USD 66,800 67,800
Альфа-Банк EUR 75,400 76,500
Альфа-Банк GBP 85,300 86,600
Альфа-Банк CHF 66,900 67,900
УРАЛСИБ Банк USD 74,570 76,550
УРАЛСИБ Банк EUR 66,010 67,970
Московский Кредитный Банк USD 66,700 68,200
Московский Кредитный Банк EUR 75,400 76,900
Банк Санкт-Петербург USD 66,350 67,850
Банк Санкт-Петербург EUR 75,050 76,550
Коды валют
КодНазвание
USD Доллар США
EUR ЕВРО
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства
AUD Австралийский доллар
CAD Канадский доллар
CHF Швейцарский франк
DKK Датская крона
JPY Японская иена
NOK Норвежская крона
SEK Шведская крона
Контактные телефоны и адреса банков
НазваниеТелефонАдресМетро
Альфа-Банк 495-788-8878 Отделения Альфа-Банка г. Москвы -
Банк Открытие 755-8866 Тимура Фрунзе ул., д. 11, стр. 13 Парк Культуры
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ 213-1890 Малая Молчановка ул., д, 4, за Домом Книги Арбатская, Смоленская
Банк Санкт-Петербург 8-800-555-5050 Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2 Третьяковская
Банк СОЮЗ 729-5555 Сущевская ул., д. 27, стр.1 Новослободская
БИНБанк 755-5075 Новый Арбат ул., д. 13 Арбатская, Смоленская
ВТБ 8-800-100-2424 Тверская ул., д. 6/1, стр. 7 Охотный ряд, Пушкинская, Тверская, Чеховская
Газпромбанк 913-7474 Наметкина ул., д. 16 Новые Черемушки
МНХБ 223-0101 Бол. Никитская ул., д. 49 Пушкинская, Чеховская
МОРСКОЙ Банк 777-1177 Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2 Тульская
Московский Кредитный Банк 8-495-777-48-88 Отделения МКБ в г. Москве -
ОТП-банк 775-4775 Новая пл., д. 10 Китай-город
Райффайзенбанк 721-9100 Арбат ул., д. 1 Арбатская
Росбанк 921-0101 Маши Порываевой ул., д. 11 Сухаревская, Комсомольская
Россельхозбанк 787-7787 Гагаринский пер., д. 3 Кропоткинская
Сбербанк РФ 974-6677, 974-6646 Отделения Сбербанка РФ г. Москвы -
Славянский Кредит 775-34-56 Вернадского просп., д. 87, корп. 2 Проспект Вернадского
Собинбанк 725-2525 Рочдельская ул., д. 15, стр. 56 Улица 1905г.
Транскапиталбанк 737-3313 Покровка ул., д. 24/2, стр. 1 Чистые пруды
УРАЛСИБ Банк 8-800-200-5520 Отделения УРАЛСИБ Банка г. Москвы -