МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем демонстрируют незначительный рост на фоне сообщений СМИ о перебоях в добыче на одном из крупных нефтяных месторождений в Северном море, а также на фоне ожиданий решения ОПЕК+ о сокращении добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.00 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,02%, до 60,41 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,16%, до 51,64 доллара за баррель.

Рост цен на нефть в среду поддерживают сообщения в СМИ о том, что нефтяное месторождение Buzzard в Северном море, добыча на котором составляет 150 тысяч баррелей в день, было временно закрыто после обнаружения коррозии труб. В результате, по данным источников агентства Рейтер, отменена погрузка нефти на три судна в декабре.

"Временное закрытие Buzzard сокращает поставки нефти с месторождений в Северном море, которые имеют значение для установления мировых цен на сырье", — сказал агентству директор энергетической консалтинговой компании Trifecta Сукрит Виджаякар (Sukrit Vijayakar).

Кроме того, участники торгов ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 5 декабря в Вене. 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Трейдеры надеются, что организация примет решение о сокращении объемов добычи нефти для поддержания мирового сырьевого рынка.

В связи с этим инвесторы обратили внимание на заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страны ОПЕК и их "союзники" хотят найти решение, которое поможет вернуть стабильность на рынок. Министр выразил уверенность, что такое решение будет найдено.