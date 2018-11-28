МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Американская сеть аптек CVS Health завершила сделку по приобретению медицинской страховой компании Aetna за 70 миллиардов долларов, говорится в релизе CVS Health.

В соответствии с условиями соглашения о слиянии акционеры Aetna получают 145 долларов за акцию наличными средствами и 0,8378 акции CVS Health за каждую акцию Aetna. "Цена за акцию Aetna составит около 212 долларов, что в сумме составляет около 70 миллиардов долларов. С учетом принятия долга Aetna, общая сумма сделки оценивается в 78 миллиардов долларов", — уточняется в сообщении.

Акции объединенной компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "CVS". "Бренд Aetna будет по-прежнему использоваться в отношении услуг по медицинскому страхованию. Aetna будет функционировать как самостоятельное подразделение CVS Health и будет возглавляться членами ее нынешнего руководящего состава", — отмечается в релизе.

В понедельник CVS Health получила окончательное одобрение американских регуляторов на приобретение Aetna.

CVS Health — одна из крупнейших сети аптек в США, основана в 1963 году. Штаб-квартира находится в городе Вунсокет. Aetna — одна из ведущих в США медицинских страховых компаний. Она работает с различными группами клиентов — как физическими, так и юридическими лицами.