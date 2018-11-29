МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь)
|2,2%
|3,5% (факт)
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) (октябрь)
|1,1%
|-0,8% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (3кв2018)
|-0,9%
|-0,5% (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Такако Масаи
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|10:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (октябрь)
|-1,7%
|0,5%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|0,4%
|0,4%
|10:45
|EUR
|Франция — ВВП (г/г)
|1,5%
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|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|2,3%
|2%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь)
|2,3%
|2%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
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|11:55
|EUR
|Германия — Изменение количества безработных (ноябрь)
|-11 тыс
|-10 тыс
|11:55
|EUR
|Германия — Уровень безработицы (ноябрь)
|5,1%
|5,1%
|13:45
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|3,36%
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|16:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|Еврозона — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь)
|2%
|1,9%
|16:30
|USD
|Еврозона — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|224 тыс
|220 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)
|2%
|2,1%
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (октябрь)
|0,4%
|0,4%
|16:30
|CAD
|Канада — Баланс счета текущих операций (3кв2018)
|-15,9 млрд канад. долл
|-11,5 млрд канад. долл
|18:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (октябрь)
|0,5%
|0,5%
|22:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.11)
|459,3 млрд долл (на 16.11)
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Лукойл — телеконференция менеджмента
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|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 9м2018
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|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|ВТБ — Наблюдательный Совет (исполнение постановления правительства в части утверждения порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Минвостокразвития по развитию Дальнего Востока)
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|RUB
|Банк Санкт-Петербург — СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)
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|RUB
|МРСК Волги — СД (программа модернизации электросетевых объектов компании на период 2018-2026)
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