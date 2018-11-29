МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (октябрь) 2,2% 3,5% (факт)
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) (октябрь) 1,1% -0,8% (факт)
3:30 AUD Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (3кв2018) -0,9% -0,5% (факт)
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Такако Масаи

 

 

 

 
10:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (октябрь) -1,7% 0,5%
10:45 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (3кв2018) 0,4% 0,4%
10:45 EUR Франция — ВВП (г/г) 1,5%

 

 
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 2,3% 2%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (ноябрь) 2,3% 2%
11:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

 

 

 

 
11:55 EUR Германия — Изменение количества безработных (ноябрь) -11 тыс -10 тыс
11:55 EUR Германия — Уровень безработицы (ноябрь) 5,1% 5,1%
13:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 3,36%

 

 
16:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,2%
16:30 USD Еврозона — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (октябрь) 2% 1,9%
16:30 USD Еврозона — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (октябрь) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 224 тыс 220 тыс
16:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г) 2% 2,1%
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (октябрь) 0,4% 0,4%
16:30 CAD Канада — Баланс счета текущих операций (3кв2018) -15,9 млрд канад. долл -11,5 млрд канад. долл
18:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (октябрь) 0,5% 0,5%
22:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.11) 459,3 млрд долл (на 16.11)

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Лукойл — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 9м2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB ВТБ — Наблюдательный Совет (исполнение постановления правительства в части утверждения порядка согласования плановых и программно-целевых документов с Минвостокразвития по развитию Дальнего Востока)

 

 

 

 

 

 

 RUB Банк Санкт-Петербург — СД (положение о дивидендной политике в новой редакции)

 

 

 

 

 

 

 RUB МРСК Волги — СД (программа модернизации электросетевых объектов компании на период 2018-2026)

 

 

 

 