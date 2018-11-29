МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках Москвы.

 

Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы
БанкВалютаПокупкаПродажа
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ USD 66,000 67,600
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ EUR 75,200 76,900
Росбанк USD 65,000 69,000
Росбанк EUR 74,000 78,000
Райффайзенбанк USD 64,800 68,850
Райффайзенбанк EUR 73,750 78,350
Райффайзенбанк GBP 83,150 88,350
Райффайзенбанк CHF 65,250 69,350
Райффайзенбанк SEK /10/ 71,750 76,250
Райффайзенбанк JPY /100/ 57,200 60,800
Банк Открытие USD 65,980 67,600
Банк Открытие EUR 75,070 76,730
Банк Открытие GBP 83,590 57,820
Банк Открытие CHF 65,620 68,950
Сбербанк РФ USD 65,090 68,190
Сбербанк РФ EUR 74,170 77,640
Сбербанк РФ GBP 81,370 89,670
Сбербанк РФ CHF 64,060 70,200
Сбербанк РФ JPY /100/ 56,010 61,610
МОРСКОЙ Банк USD 66,040 67,210
МОРСКОЙ Банк EUR 73,790 77,570
МНХБ USD 66,000 68,000
МНХБ EUR 75,000 77,000
Собинбанк USD 65,500 68,500
Собинбанк EUR 74,500 77,500
ВТБ USD 65,100 68,150
ВТБ EUR 74,350 77,400
Транскапиталбанк USD 65,200 68,200
Транскапиталбанк EUR 74,300 77,300
Транскапиталбанк GBP 82,000 90,000
Транскапиталбанк CHF 65,000 69,000
Транскапиталбанк JPY /100/ 54,000 64,000
Банк СОЮЗ USD 66,100 67,100
Банк СОЮЗ EUR 75,300 76,300
ОТП-банк USD 64,500 68,500
ОТП-банк EUR 73,750 77,750
ОТП-банк CHF 65,000 69,000
ОТП-банк GBP 83,500 87,500
БИНБанк USD 65,800 67,000
БИНБанк EUR 75,000 76,300
БИНБанк GBP 83,700 86,700
БИНБанк CHF 65,500 68,500
Россельхозбанк USD 66,100 67,600
Россельхозбанк EUR 75,350 76,850
Россельхозбанк GBP 84,800 86,800
Россельхозбанк CHF 66,350 68,350
Славянский Кредит USD 65,500 68,500
Славянский Кредит EUR 74,500 77,500
Газпромбанк USD 66,050 68,750
Газпромбанк EUR 74,450 77,550
Альфа-Банк USD 66,100 67,100
Альфа-Банк EUR 75,300 76,400
Альфа-Банк GBP 84,800 86,100
Альфа-Банк CHF 66,600 67,600
УРАЛСИБ Банк USD 74,840 76,820
УРАЛСИБ Банк EUR 65,590 67,550
Московский Кредитный Банк USD 66,000 67,500
Московский Кредитный Банк EUR 75,400 76,900
Банк Санкт-Петербург USD 65,800 67,300
Банк Санкт-Петербург EUR 75,050 76,550

 

Коды валют
КодНазвание
USD Доллар США
EUR ЕВРО
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства
AUD Австралийский доллар
CAD Канадский доллар
CHF Швейцарский франк
DKK Датская крона
JPY Японская иена
NOK Норвежская крона
SEK Шведская крона

 

 

 

 

Контактные телефоны и адреса банков
НазваниеТелефонАдресМетро
Альфа-Банк 495-788-8878 Отделения Альфа-Банка г. Москвы -
Банк Открытие 755-8866 Тимура Фрунзе ул., д. 11, стр. 13 Парк Культуры
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ 213-1890 Малая Молчановка ул., д, 4, за Домом Книги Арбатская, Смоленская
Банк Санкт-Петербург 8-800-555-5050 Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2 Третьяковская
Банк СОЮЗ 729-5555 Сущевская ул., д. 27, стр.1 Новослободская
БИНБанк 755-5075 Новый Арбат ул., д. 13 Арбатская, Смоленская
ВТБ 8-800-100-2424 Тверская ул., д. 6/1, стр. 7 Охотный ряд, Пушкинская, Тверская, Чеховская
Газпромбанк 913-7474 Наметкина ул., д. 16 Новые Черемушки
МНХБ 223-0101 Бол. Никитская ул., д. 49 Пушкинская, Чеховская
МОРСКОЙ Банк 777-1177 Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2 Тульская
Московский Кредитный Банк 8-495-777-48-88 Отделения МКБ в г. Москве -
ОТП-банк 775-4775 Новая пл., д. 10 Китай-город
Райффайзенбанк 721-9100 Арбат ул., д. 1 Арбатская
Росбанк 921-0101 Маши Порываевой ул., д. 11 Сухаревская, Комсомольская
Россельхозбанк 787-7787 Гагаринский пер., д. 3 Кропоткинская
Сбербанк РФ 974-6677, 974-6646 Отделения Сбербанка РФ г. Москвы -
Славянский Кредит 775-34-56 Вернадского просп., д. 87, корп. 2 Проспект Вернадского
Собинбанк 725-2525 Рочдельская ул., д. 15, стр. 56 Улица 1905г.
Транскапиталбанк 737-3313 Покровка ул., д. 24/2, стр. 1 Чистые пруды
УРАЛСИБ Банк 8-800-200-5520 Отделения УРАЛСИБ Банка г. Москвы -