МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Основные европейские биржи демонстрируют положительную динамику в четверг, поднимаясь вслед за рынками США на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,96%, до 7071,14 пункта, французский CAC 40 — на 0,98%, до 5032,11 пункта, немецкий DAX — на 0,69%, до 11376,33 пункта.

Поводом для оптимизма на мировых фондовых площадках служат комментарии главы американского Федрезерва Джерома Пауэлла, в котором трейдеры увидели признаки возможной паузы в процессе ужесточения денежной политики в США.

Пауэлл в среду заявил, что экономические перспективы США остаются довольно хорошими, но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки. При этом он добавил, что сейчас ставка приближена к уровню, который регулятор считает нейтральным.

Инвестиционный директор Cresset Wealth Advisors Джек Эблин (Jack Ablin) сказал агентству Ассошиэйтед Пресс, что цикл ужесточения денежной политики мировыми центробанками — это один из самых значительных рисков для инвесторов в следующие четыре квартала, поэтому слова главы ФРС о том, что ставка близка к нейтральной — это хорошие новости для рынков.

Кроме того, европейские инвесторы в четверг отыгрывают новую статистику из крупнейшей европейской экономики — Германии. Согласно данным Федерального агентства по трудоустройству страны, безработица в стране в ноябре опустилась до 5% с уровня октября 5,1%. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне октября.