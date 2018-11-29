МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара упал ниже 66 руб в соответствии с данными Мосбиржи.
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Новак: РФ пока вырабатывает позицию по вопросу сокращения добычи нефти
Авто
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Brexit и его последствия
Банк Англии: Brexit без сделки ударит по Британии сильнее кризиса-2008, обвалив ВВП на 8%
Расследования Siemens в РФ
В ФРГ ведут расследование в отношении сотрудников Siemens из-за "крымских турбин"
Экономика Украины
МВФ вновь даст в долг Украине, несмотря на политику и экономику
МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара упал ниже 66 руб в соответствии с данными Мосбиржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20181129/829493584.html
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