МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля замедлил темпы роста к доллару и евро после заявления президента США Дональда Трампа о том, что после ознакомления с докладом об инциденте в Керченском проливе, при котором корабли ВМС Украины были задержаны с экипажем за нарушение границы РФ, отменяет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.54 мск снижался на 78 копеек, до 66,17 рубля, курс евро — на 86 копеек, до 75,30 рубля.

Как написал Трамп у себя на странице в Twitter, "основываясь на факте, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я принял решение, что в интересах всех вовлеченных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Я с нетерпением жду содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена!".

Ранее Трамп заявлял, что примет решение о его встрече с Путиным после прочтения окончательного доклада об Украине.

Ранее в четверг курс рубля заметно укрепился к доллару и евро (доллар падал до 65,92 рубля, евро – до 75,01 рубля) после высказываний президента США Дональда Трампа о том, что сейчас "очень хорошее время" для проведения встречи с Путиным.