МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара колеблется в символическом минусе, инвесторы ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, надеясь получить новые сигналы относительно перспектив монетарной политики регулятора в следующем году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1385 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1366 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,38 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,69 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) — на 0,03%, до 96,75 пункта.

Участники торгов ожидают публикации позднее в четверг протокола ноябрьского заседания ФРС США. Документ представляет особый интерес для инвесторов на фоне вчерашнего выступления главы регулятора Джерома Пауэлла, в котором прослеживалось намерение сделать паузу в процессе ужесточения денежной политики в следующем году.

Согласно текущим прогнозам, ФРС может повысить базовую ставку в декабре в четвертый раз в 2018 году и еще три раза поднять ее в 2019 году — до среднего уровня в 2,875%. Повышение ставки традиционно приводит к удорожанию доллара.

Внимание участников рынка также приковано к предстоящему саммиту "большой двадцатки" (G20), на полях которого ожидается встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином. Трамп заявлял, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал маловероятным, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.