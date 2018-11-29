МОСКВА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги четверга в основном положительной динамикой в ожидании начала в пятницу саммита "большой двадцатки" (G20), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,49%, до 7038,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 5006,25 пункта, немецкий DAX снизился на символические 0,01%, до 11298,23 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря. В частности, участники торгов надеются на некоторое ослабление глобальной торговой напряженности, так как на полях саммита состоится встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином.

Трамп заявлял, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее он назвал маловероятным, что примет предложение не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с 10% до 25%.

Инвесторы в четверг также обратили внимание на новости о Deutsche Bank, оказавшие определенное давление на немецкий фондовый индекс DAX. Прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции в четверг провели обыски в офисах Deutsche Bank в федеральной земле Гессен в связи с подозрением в отмывании денег. В итоге, бумаги банка закрыли торги снижением на 3,4%.