МОСКВА, 30 ноя – ПРАЙМ. Фондовый рынок, на котором торгуются бумаги эмитентов, чутко реагирует на любые изменения как внутри отдельной компании, так и в стране, регионе или мире в целом. Для оценки состояния экономики и фондового рынка инвесторы используют специальные индикаторы – биржевые индексы.

Биржевой индекс вычисляется на основе группы наиболее ликвидных акций или облигаций. Изначально для его расчета брали среднее арифметическое котировок акций, затем стали приравнивать к произвольному числу, например, к сотне. В сегодняшних, более усложненных условиях работы фондовых бирж, для обеспечения сопоставимости стоимость бумаги часто перемножают на дополнительные коэффициенты.

ИСТОКИ И СУТЬ ИНДЕКСОВ

Впервые фондовый индекс появился в США в 1884 году. Его разработал на основе среднеарифметических цен акций 11 железнодорожных компаний со-основатель аналитической компании Dow Jones and Company Чарльз Доу. Индекс не публиковался и служил для внутреннего анализа. Затем Доу со своим партнером Эдди Джонсом модифицировал индекс и стал его печатать на страницах The Wall Street Journal. На текущий момент существует 4 индекса Доу—Джонса: промышленный, транспортный, коммунальный и сводный. Наиболее известным является промышленный индекс Доу—Джонса (Dow Jones Industrial Average, DJIA). Считается, что этот индекс – показатель здоровья не только экономики США, но и значительной части мировой, так как многие из компаний, входящих в индекс, являются транснациональными корпорациями.

При анализе индексов важно не их абсолютное значение, а динамика, поскольку именно она позволяет отслеживать направление цен акций и выявлять существующий на рынке тренд. Именно направление движений индексов позволяет инвесторам определить будущую стоимость акций.

Индексы можно разделить на международные (MSCI World) и национальные (S&P 500, FTSE 100). Национальные индексы могут отражать как общее самочувствие эмитентов на рынке (индексы широкого профиля), так и компаний определенного сектора экономики (отраслевые индексы). Помимо этого, существуют индексы, объединяющие компании по определенному признаку, например, по размеру капитализации.

Так как фондовый индекс – это математический показатель, а не ценная бумага, нельзя говорить о цене индекса, а только об его уровне или значении. В конце почти каждого международного индекса стоит число, которое обозначает количество компаний, на основании которых рассчитывается индекс – CAC 40, Nikkei 225, S&P 500.

Однако количество компонентов индексов может сокращаться из-за несоответствия компаний критериям отбора (например, если меняются ее финансовые показатели) и затем вновь увеличиваться.

"БЫКИ" И "МЕДВЕДИ"

Движение индексов также определяется и настроением инвесторов. Если большая часть игроков стремится покупать акции, то их цена растет, соответственно, прибавляют и биржевые индексы. Такой тренд называется "бычьим" (бык толкает рогами цену вверх).

В противовес "бычьему" существует "медвежий" тренд (медведь повергает цену вниз). Он появляется, когда покупателей становится меньше, а количество желающих продавать акции возрастает, на фоне чего цены активов практически мгновенно падают.

Тренды сменяют друг друга, то есть рынок из "бычьего" превращается в "медвежий", а затем снова в "бычий".

ПРИНЦИПЫ ДВИЖЕНИЯ ИНДЕКСОВ

Согласно теории Доу, индекс принимает в расчет все возможные ожидания игроков рынка. Любые, даже незначительные события быстро преобразуются в ценовые движения.

Динамика индексов обусловлена определенными трендами – главным и вторичными, которые длятся в течение года или больше, в результате чего индексы меняют направление не менее чем на 20%. Движения в направлении главного тренда прерываются колебаниями вторичного тренда, действующего в противоположном направлении. Эти движения называются коррекцией или реакцией и происходят тогда, когда главный тренд достигает своего пика. Как главный, так и вторичный тренды состоят из большого количества меньших и незначительных колебаний.

Для того чтобы тенденция была сломлена, движение хотя бы двух индексов должны подтверждать друг друга, то есть изменить движение в одинаковом направлении. При этом тренд должен подкрепляться объемами торговой активности. Так, когда цены двигаются по главному тренду, торговая активность и цены растут. Если же объем не подтверждает тенденцию, то, скорее всего, вывод о тренде неверен.

США

Старейшим из биржевых индексов как в Америке, так и в мире является уже упомянутый выше промышленный DJIA, или Dow 30. Есть также высокотехнологичный Nasdaq Composite и индекс широкого рынка S&P 500.

* Согласно данным Yahoo! Finance.

ЕВРОПА

Основными фондовыми индексами Европы являются британский FTSE 100, французский CAC 40, немецкий DAX. Начальное значение всех трех индексов составляло 1000 пунктов. Также с 1998 года существует биржевой индекс Euro Stoxx 50, который служит индикатором состояния фондового рынка еврозоны.

АЗИЯ

На азиатских рынках особое значение имеют индексы Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite, Шэньчжэньской — Shenzhen Composite, Гонконгской — Hang Seng Index, Корейской — KOSPI. Также важными индикаторами азиатского рынка являются японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200.

РОССИЯ

В России основными являются индекс Мосбиржи и индекс РТС. Оба рассчитываются исходя из стоимости 50 крупнейших российских компаний, однако индекс Мосбиржи считается по рублевой стоимости акций, индекс РТС – по долларовой. Наличие долларового индекса упрощает оценку стоимости российских компаний для иностранных инвесторов.

Каждый квартал перечень эмитентов и их вес в индексах пересматривается, из-за чего количество компаний в индексе может меняться.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Только одна компания, входящая в первый вариант индекса Доу-Джонса, работает и входит в индекс до сих пор – General Electric.

Shanghai Composite – третий по величине индекс после NYSE Composite и Nasdaq Composite.

Индекс NYSE Composite, в который входят все компании, котируемые на Нью-Йоркской фондовой бирже, измеряется в долларах, а не в пунктах.