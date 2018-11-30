МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (октябрь)
|1,64
|1,62 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (ноябрь)
|1%
|1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|-0,4%
|2,9% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (октябрь)
|0,4%
|0,4% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь)
|50,2
|50 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (ноябрь)
|53,9
|53,4 (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (ноябрь)
|0%
|0,3% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (ноябрь)
|1,6%
|1,9% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|-0,3%
|-0,3% (факт)
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,1%
|-0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0,1%
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|13:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0%
|-0,3%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|1,1%
|1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь)
|2,2%
|2%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
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|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (октябрь)
|8,1%
|8%
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (г/г)
|2,5%
|
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|0,7%
|
|16:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (3кв2018)
|2,9%
|2%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (октябрь)
|-0,9%
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|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
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|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (ноябрь)
|58,4
|58
|21:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|885
|
|21:00
|USD
|США — Общее количество буровых установок от Baker Hughes
|1079
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY)
|RUB
|Аэрофлот — телеконференция менеджмента для инвесторов и аналитиков
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|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018
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|RUB
|Химпром — ВОСА (реестр закрыт 05.11.2018, в заочной форме, див-ды 9м2018)
|0,1198 (1П2017) + 0,202 (9м2017) + 0,119 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,2095 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|0,1381 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.12.2018) (ао, ап) — див-д 2018
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|RUB
|М. Видео — закрытие реестра для ВОСА (18.01.2019, досрочные перевыборы СД)
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