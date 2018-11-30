МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (октябрь) 1,64 1,62 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (ноябрь) 1% 1% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) -0,4% 2,9% (факт)
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (октябрь) 0,4% 0,4% (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (ноябрь) 50,2 50 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (ноябрь) 53,9 53,4 (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (ноябрь) 0% 0,3% (факт)
10:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (ноябрь) 1,6% 1,9% (факт)
10:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) -0,3% -0,3% (факт)
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,1% -0,2%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0,1%

 

 
13:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0% -0,3%
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 1,1% 1,1%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 2,2% 2%
13:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша

 

 

 

 
13:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (октябрь) 8,1% 8%
16:30 CAD Канада — ВВП (г/г) 2,5%

 

 
16:30 CAD Канада — ВВП (кв/кв) (3кв2018) 0,7%

 

 
16:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (сентябрь) 0,1% 0,1%
16:30 CAD Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (3кв2018) 2,9% 2%
16:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (октябрь) -0,9%

 

 
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (ноябрь) 58,4 58
21:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 885

 

 
21:00 USD США — Общее количество буровых установок от Baker Hughes 1079

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента для инвесторов и аналитиков

 

 

 

 

 

 

 RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018

 

 

 

 

 

 

 RUB Химпром — ВОСА (реестр закрыт 05.11.2018, в заочной форме, див-ды 9м2018) 0,1198 (1П2017) + 0,202 (9м2017) + 0,119 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,2095 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 0,1381 (9м2018, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.12.2018) (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB М. Видео — закрытие реестра для ВОСА (18.01.2019, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 