МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу несколько усилил снижение, продолжая отыгрывать отмену встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа в рамках G20 и в ожидании новостей с саммита, отмечают эксперты рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.16 мск пятницы рос на 62 копейки — до 66,83 рубля, курс евро — на 49 копейку, до 75,89 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению после утреннего роста и опускается на 1,15% — до 59,22 доллара за баррель.

РУБЛЬ ОТСТУПАЕТ

Основной темой для международных площадок остается саммит G20, стартующий в пятницу в Аргентине.

В начале торгов на фоне информации, что предполагавшаяся встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 все же не состоится, российский рубль терял около 15 копеек на Московской бирже, отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Днем рубль продолжил умеренно отступать в парах с долларом и евро.

"В связи с усилившимися политическими рисками на новостях об отмене встречи президентов США и РФ на саммите G20 российская валюта с начала дня подешевела на 46 копеек", — отмечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

Аналитики "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов ранее уже отмечали, что рубль и российские госбумаги продолжат весьма чутко реагировать на поступающие сигналы в отношении возможного изменения санкционного режима. "Очевидно, что новый виток политических разногласий РФ и Запада оставляет риски повышенными", — считают они.

В то же время аналитики Росбанка не склонны видеть значительный негативный эффект в решении отменить встречу президентов России и США. Не исключено, что в текущих условиях факт встречи дал бы американским политикам дополнительный повод усилить антироссийскую риторику (как произошло в июле текущего года после встречи в Хельсинки), поясняют эксперты свою точку зрения.

Встреча Трампа и его китайского коллеги Си Цзыньпина вряд ли принесет какие-либо прорывные решения, что может помешать развивающимся рынкам продолжить рост последних нескольких дней, полагают аналитики "Нордеа Банка".

Также очевидно, что рубль проигнорировал возобновление роста цены на нефть на сегодняшнем открытии, замечает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. К тому же беспокойства по поводу возвращения Центробанка на валютную биржу в январе пока не сняты, и это создает дополнительный мрачный фон для российской валюты, добавляет она.

ПРОГНОЗЫ

В краткосрочной перспективе рубль будет в меньшей степени реагировать на относительно благоприятный внешний фон, сформировавшийся в отношении рисковых активов, полагают Евдокимова и Давыдов из "Нордеа Банка". Краткосрочными ориентирами для пары доллар-рубль продолжат выступать отметки 66,4-67,4, считают они.

"В целом боковой характер динамик основных валют против российского рубля сохраняется. В течение дня курс доллара США может вырасти к уровню 67,25 рубля, курс евро может приблизиться к отметке 76,4 рубля", — считает Егоров из TeleTrade.

"По паре доллар-рубль наши ожидания на сегодня находятся в границах коридора 66-67,5 рубля, а по паре евро-рубль, как и ранее, — 75-76,5 рубля" — прогнозирует Мильчакова из "Альпари".