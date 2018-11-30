МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы в "красной зоне", инвесторы сохраняли осторожность, ожидая, что встреча лидеров КНР и США в рамках саммита G20 привнесет большую ясность в перспективы торговой сделки между странами, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,83%, до 6980,24 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 5003,92, немецкий DAX — на 0,36%, до 11257,24 пункта.

Саммит "Большой двадцатки" проходит в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Самым ожидаемым событием в рамках саммита является встреча лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина, на которой они обсудят торговые противоречия между странами. В четверг Трамп дал трейдерам противоречивые сигналы о перспективах торгового соглашения с Китаем. Он заявил, что шансы на заключение соглашения велики, однако он не уверен, что хочет этого, так как в результате введения пошлин в экономику США дополнительно вливаются миллиарды долларов.

Рыночный аналитик City Index Кен Оделуга (Ken Odeluga), чьи слова приводит агентство Рейтер, считает, что рыночная неопределенность, вероятно, сохранится и на следующей неделе, а коррекционный рост бирж, который ожидается после встречи американского и китайского лидеров, будет наблюдаться недолго.

"Если США и Китай решат прекратить активные действия (по эскалации торгового конфликта — ред.) и договорятся о дальнейших переговорах, это станет наилучшим итогом встречи", — добавил эксперт.