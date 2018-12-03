МОСКВА, 3 дек- ПРАЙМ, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в декабре небольшого снижения российских фондовых индексов при снижении курса рубля и к доллару, и к евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, курс евро к доллару к концу месяца будет находиться в районе 1,1349 доллара; при этом рубль относительно доллара снизится на 1,3 рубля по сравнению с официальным курсом на начало декабря, до 66,98 рубля, а против евро — на 55 копеек, до 76,3 рубля, считают аналитики.

Также, согласно их средней оценке, индекс Мосбиржи за декабрь снизится на 1%, а РТС — на 0,9%.

Цена на нефть марки Brent будет на уровне 61,4 доллара за баррель, также полагают эксперты. А инфляция в РФ составит 0,4% за месяц.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

В первые дни декабря инвесторы будут отыгрывать итоги саммита G20, отмечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA. Если представителям США и Китая не удастся подписать торговые соглашения, то ждать новогоднего ралли на американском рынке акций не стоит, индекс DJIA может опуститься до 24500 пунктов, полагает он.

"Дело в том, что инвесторы опасаются, что усиление торгового протекционизма может привести к торможению глобальной экономики. Данные настроения, в свою очередь, могут привести к стремлению игроков выйти из высокорискованных активов и формировать позиции в защитных инструментах, к которым можно отнести гособлигации и драгоценные металлы", — добавляет аналитик.

"Торговые переговоры между США и Китаем продвигаются крайне медленно, и ожидать серьезного прорыва вряд ли стоит. Тем не менее, Трамп по итогам встреч с другим лидерами, как правило, делает оптимистичные заявления, и этот случай вряд ли станет исключением. Это позволяет ожидать краткосрочного продолжения роста американских фондовых индексов", — отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Нефтяной рынок в декабре будет находиться под влиянием встречи нефтедобывающих стран и статистики по добыче в США, отмечает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Вероятнее всего, запланированная встреча ОПЕК+ принесет сокращение добычи нефти на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, при таком сценарии добыча вернется к уровню октября 2016 года, полагает он.

"Однако даже при декларации значительного сокращения не стоит ждать очень резкого возврата цены к 80 долларам за баррель. Сдерживать рост цен будет несколько факторов. Во-первых, выполнение возможной новой сделки по сокращению может потребовать время, схожая ситуация была и в 2016 году… Во-вторых, сдерживать рост также будут… показатели по добыче в США и сезон роста запасов. В-третьих, ранее ожидались проблемы с покупкой иранской нефти, однако США смягчила санкционную риторику и несколько стран могут продолжить покупать эту нефть", — поясняет он.

Сейчас основной драйвер для нефтяного рынка — это отраслевая статистика в США, указывающая на продолжающийся рост добычи, а также более пессимистичные прогнозы для мировой экономики в результате роста мер протекционизма и ужесточения монетарной политики ФРС, указывает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Российский рынок в декабре не будет иметь значительных стимулов к росту даже на фоне роста котировок нефти, считает Манько из РИА Рейтинга.

"Доля акций экспортеров в индексе Московской биржи более 50%, и данные компании сильно вытягивали индекс наверх в течение первого полугодия. Теперь с учетом негативной нефтяной конъюнктуры и нависших над товарными рынками страхов в условиях стагнации мировой экономики поддержки здесь ждать не приходится", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

Впрочем, Анастасия Соснова ИК "Фридом Финанс" не исключает на фондовом рынке РФ традиционное для декабря предновогоднее ралли, но главным образом динамика на нем будет зависеть от конъюнктуры и общих настроений на глобальных площадках. Впрочем, на преодоление рублевым индексом Мосбиржи отметки 2500 пунктов ставить, пожалуй, не стоит, добавляет она.

Богдан Зварич из Промсвязьбанка в базовом сценарии ожидает роста индекса Мосбиржи к годовым максимумам. "Основную поддержку нашему рынку окажет рост спроса на высокорисковые активы, стимулируемый изменениями ожиданий относительно динамики ставок в США и снижением напряженности в торговых войнах между Штатами и Китаем. Динамика же рынка энергоносителей окажет лишь минимальную поддержку нашим активам", — поясняет свою точку зрения он.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИТ СЛАБЕТЬ

Рубль в декабре будет иметь мало шансов на укрепление из-за геополитических рисков, считает Манько из РИА Рейтинга. Даже если нефтяные контракты закрепятся выше отметки 60 долларов за баррель марки Brent, поддержки рублю они не окажут, считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

"Доллар США, вероятно, укрепится на фоне (ожидаемого в декабре — ред.) повышения процентной ставки ФРС США, что создаст давление на рубль, однако Банк России в силах будет погасить эту волатильность. Тем не менее, рублевые пары все же сместят свой торговый диапазон наверх", — говорит Анна Кокорева из "Альпари".

В декабре в РФ будет наблюдаться высокий спрос на доллары по причине декабрьского пика выплат по внешнему долгу, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". На этом фоне рубль будет ослабевать, а стоимость долларовой ликвидности повышаться, отмечает он. "Также доллар будет получать очевидную поддержку на фоне сезонного ограничения объема долларовой ликвидности ввиду необходимости выполнения нормативов достаточности капитала по Базель III", — добавляет аналитик.

"При этом масштаб ослабления по отношению к доллару выше, чем к евро. Евро живет в условиях мягкой монетарной политики, внутренних проблем отдельных стран и более слабых макроданных. Ожидания по доллару 66-67,5 рубля, по евро — 74,5-77", — говорит Бахтин из "БКС Премьер".

Внимание участников будет приковано, скорее, к заседанию Банка России 14 декабря, важность ему придает заявление о возможности возобновления покупок для Минфина в рамках "бюджетного правила" с 15 января, отмечает Анастасия Соснова ИК "Фридом Финанс". Чем будут выше внешние угрозы, тем вероятнее, что ЦБ поднимет ставку в пределах 0,25-0,5 процентного пункта, полагает она.

Зварич из Промсвязьбанка ожидает умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. "Вероятно, доллар в декабре уйдет в район 64-65 рублей за единицу американской валюты. Поддержку рублю будет оказывать умеренный рост цен на нефть, а от более существенного укрепления российскую валюту удержит ожидание январского возвращения ЦБ на рынок с покупками в пользу Минфина", — говорит он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Несколько лучше рынка будут выглядеть акции нефтяных компаний, металлургов и банков, а хуже рынка компаний потребительского сектора, отмечает Манько.

Зварич считает, что из секторов лидерами могут стать банковский и ритейл. Из компаний эксперт рекомендует обратить внимание на акции "Аэрофлота", Сбербанка, "Газпрома", "Детского мира" (на фоне сделки по продаже "Системой" контрольного пакета).