МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник замедлили рост после заявления Катара о выходе из ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.55 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,49% — до 62,13 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 4,99% — до 53,47 доллара за баррель.

До объявления Катара нефть дорожала на 4,8% и 5,2% соответственно. Оптимизм на нефтяном рынке был вызван новостями о договоренностях России и Саудовской Аравии по соглашению ОПЕК+.

Госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби заявил на пресс-конференции, что Катар выйдет из ОПЕК с 1 января 2019 года. По его словам, это связано с желанием Катара сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства СПГ.

На этой неделе в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрание министров стран-членов ОПЕК, а также встреча министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Участники рынка ждут от ОПЕК+ решений о дальнейшем сокращении добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем, в последнее время на рынке усилились опасения переизбытка сырья в 2019 году.