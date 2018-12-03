МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем растут на 4% по основным маркам в силу целого ряда факторов "от Аргентины до Альберты" — на фоне новостей о договоренностях России и Саудовской Аравии в рамках соглашения ОПЕК+, в ожидании встреч представителей его стран-участниц, а также ограничения добычи сланцевой нефти в Канаде и потепления торговых отношения США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 14.07 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,83%, до 61,73 доллара за баррель, цена январских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 4,18% — до 53,06 доллара за баррель.

Рынки ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, собрания министров стран-членов ОПЕК, а также встречи министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+ на текущей неделе. Трейдеры предполагают, что будет достигнута договоренность о сокращении объемов добычи для поддержки нефтяного рынка.

В субботу президент РФ Владимир Путин по итогам саммита G20 в Аргентине заявил, что у России и Саудовской Аравии есть договоренность продлить соглашение ОПЕК+, но пока нет понимания относительно объемов. А министр энергетики России Александр Новак сообщил, что подходы к будущему соглашения ОПЕК+ предстоит согласовать в ближайшие дни, до конференции в Вене. Кроме того, оптимизма инвесторам прибавили торговые договоренности США и Китая, достигнутые по итогам саммита G20 в Аргентине и расцененные рынками как временное перемирие в торговой войне.

Участники торгов также обратили внимание на то, что власти канадской провинции Альберта вводят временные ограничения на объемы добычи сырья на фоне недостаточной пропускной способности транспортной инфраструктуры, что вызвало чрезмерный рост запасов. В частности, власти провинции обяжут нефтедобывающие компании снизить добычу на 8,7% или 325 тысяч баррелей в день, пока не будет устранен излишек запасов нефти.

"От Аргентины до Альберты все новости нефтяного рынка говорят о сокращении добычи. Улучшение настроений инвесторов, вероятно, продлит сегодняшнее ценовое ралли в ближайшей перспективе", — приводит агентство Рейтер слова главы отдела сырьевых исследований Julius Baer Норберта Рюкера (Norbert Ruecker). При этом рынок нефти почти не отреагировал на решение Катара о выходе из ОПЕК из-за желания сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства сжиженного природного газа.