МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Московская биржа начала торги валютной парой "японская иена – российский рубль", сообщается на сайте торговой площадки.

Помимо этого, запущены торги парами "доллар США – швейцарский франк", "доллар США – китайский юань", "доллар США – казахстанский тенге" и "доллар США – турецкая лира".

"Расширение продуктовой линейки предоставляет участникам дополнительные возможности по диверсификации валютных операций и будет способствовать увеличению ликвидности биржевого валютного рынка", — говорится в сообщении.

Как отмечает биржа, в первый день торгов сделки с иеной заключили 10 банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока ("Итуруп", "Левобережный", Камчаткомагпромбанк, КБ "Кольцо Урала", АКБ "Приморье", Примсоцбанк, ЗАО "СБЦ"), обслуживающие участников внешнеторгового оборота с Японией.

Валютной паре "японская иена – российский рубль" проводятся торги инструментами с расчетами tod ("сегодня") в период с 10.00 до 17.45 мск. По долларовым валютным парам "доллар США – швейцарский франк", "доллар США – китайский юань", "доллар США – казахстанский тенге" и "доллар США – турецкая лира" торги инструментами с расчетами tod ("сегодня") проводятся в период с 10.00 до 10.45 мск, однодневные свопы tod/tom — в период с 10.00 до 11.00, инструменты tom ("завтра"), spt (Т+2), а также свопы tom/spt – в период с 10.00 до 23.50.