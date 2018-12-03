МОСКВА, 3 дек /ПРАЙМ/. Компания Amazon вышла на первое место на капитализации, обогнав Microsoft и Apple на торгах в понедельник, следует из данных биржи NASDAQ.

По состоянию на 20.51 мск по данным биржи капитализация Amazon составляла 863,163 миллиарда долларов, а Apple — 863,152 миллиарда. В то же время рыночная стоимость Microsoft составляла 858,697 миллиарда долларов.

На прошлой неделе Microsoft в ходе торгов впервые за 8 лет обгоняла Apple по общей рыночной стоимости.

При этом в начале августа рыночная стоимость Apple превысила 1 триллион долларов, компания стала первой в истории, чья капитализация пробила этот уровень. В сентябре этот результат повторила Amazon.