ДАМАСК, 3 дек /ПРАЙМ/. Объем торгов за понедельник на бирже Дамаска побил рекорд с момента ее открытия в 2009 году, достигнув 7,43 миллиарда сирийских лир (около 17,1 миллиона долларов), свидетельствуют данные на сайте биржи.

Объем сделок акциями составил более 8 миллионов, следует из данных биржи. Всего за день заключены 95 сделок.

Местная газета al-Watan поясняет, что такой скачок стал возможным благодаря заключенным в понедельник двум крупным сделкам с акциями Исламского международного банка Сирии. Объем этих двух сделок составил более 7,35 миллиарда лир (16,9 миллиона долларов), отмечает газета.

Биржа Дамаска является единственной в Сирии.