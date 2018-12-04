МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, поскольку инвесторы ставят под сомнения способность США и КНР заключить долгосрочное торговое соглашение после временного перемирия, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 2665,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,43%, до 1387,49 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,29%, до 27260,44 пункта, корейский KOSPI — снизился на 0,82%, до 2114,35 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,01%, до 5713,1 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,39%, до 22036,05 пункта.

Инвесторы в Азии продолжают оценивать перспективы торговых отношений США и Китая после временного перемирия в торговой войне между странами, достигнутого на минувших выходных в рамках саммита G20. По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпинем на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов с 10% до 25%, если в следующие 90 дней будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов. После этого в понедельник мировые биржи активно росли, однако уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать.

Главный инвестиционный стратег Schwab Center for Financial Research (SCFR) Джефф Клейнтоп (Jeff Kleintop) сказал агентству Франс Пресс, что заключенное перемирие в торговой войне США и КНР — это просто отсрочка, а не разрешение конфликта.

Дополнительное давление на основной биржевой индекс Японии оказал курс иены, который повышается к доллару на фоне спроса на безопасные активы. Так, курс доллара к иене снижается до 113,03 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены. "Иена дорожает к доллару на фоне геополитических рисков, в том числе протестов во Франции, что в свою очередь оказывают давление на фондовый рынок", — приводит агентство мнение стратега Toyo Securities Хироаки Хиваты (Hiroaki Hiwata).

Участники торгов обратили внимание и на новости из Австралии, где центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года.