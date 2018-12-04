МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Рубль днем умеренно растет к доллару и снижается к евро, транслируя курсовую динамику форекса.

Дорожающая нефть поддерживает стоимость российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.19 мск снижался на 14 копеек — до 66,39 рубля, курс евро повышался на 22 копейки и равнялся 75,64 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта днем повышалась против доллара и снижалась к евро на фоне роста европейской валюты в направлении уровня 1,14 доллара на рынке форекс.

Стоимость нефти при этом активно корректируется вверх второй день подряд и уже закрепляется на отметке 63 доллара за баррель. Игроки рынка рассчитывают на решение ОПЕК+ о сокращении добычи.

В частности, аналитики Goldman Sachs оценивают, что ОПЕК+ примет решение сократить добычу на 1,3 миллиона баррелей в день для того, чтобы противостоять значительному росту запасов топлива в мире.

Впрочем, рыночная активность внутреннего валютного рынка РФ невысока. Сказывается отсутствие новых геополитических сигналов и предстоящий завтра выходной на американских торговых площадках (5 декабря в стране объявлен траур из-за похорон американского экс-президента Джорджа Буша-старшего), отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

В итоге, доллар днем снижался против рубля на 0,2%, а евро повышался на 0,3%, рублевая цена нефти поднялась в район уровня 4,2 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Торги сегодня будут проходить спокойно: завтра американские площадки будут закрыты в связи с национальным трауром, рассуждает Юрий Попов из компании Sberbank Investment Research.

Курс пары USD/RUB может немного снизиться до 66,3 рубля, при этом в целом доллар, скорее всего, будет оставаться стабильным, оценил он.

Чистая корреляция цен на нефть с курсом рубля не наблюдается в последние месяцы, поэтому не стоит ожидать существенного укрепления рубля в связи с наметившимся ростом цен на нефть, рассуждает старший вице-президент Московского кредитного банка Эрик де Бошам.

"В середине декабря Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых или даже повысит ее на 25 базисных пунктов. Это решение окажет минимальное влияние на курс рубля. Возможность введения новых санкции останется основным фактором, который будет влиять на курс рубля. Покупки валюты Банком России на рынке остаются главным инструментом монетарной политики. Прогноз курса на конец 2018 года: 67-67,5 рубля за доллар, на конец 2019-го: 68,5-69 рублей", — оценил он.