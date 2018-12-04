МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Стоит готовиться к волатильной динамике на долговых рынках. Цена создания более надежной банковской системы представляет опасность для инвестиционных институтов.

Американские и британские регуляторы на прошлой неделе предупредили о последствиях для рынков корпоративного долга, которые наступят, когда крупные институциональные инвесторы столкнутся с потребностью в ликвидности. Эта потребность может спровоцировать более серьезные потрясения, чем в прошлом, поскольку сейчас инвесторы предоставляют гораздо больше корпоративного финансирования, а вероятность того, что они столкнутся с требованиями увеличить залог по деривативам, выше, говорится в статье Dow Jones.

Одной из составляющих этого является левередж: ФРС США в своем дебютном отчете о финансовой стабильности и Банк Англии в своем регулярном отчете отметили недавний рост объема заимствований со стороны хедж-фондов. Кроме того, ФРС указала, что кредитные обязательства крупных банков по отношению к небанковским финансовым фирмам к середине этого года возросли почти до 1 трлн долларов с менее 600 млрд долларов пять лет назад. При этом большую часть роста этих заимствований связывают с закрытыми инвестиционными фондами и фондами взаимного инвестирования, инвестиционными фондами в объекты недвижимости и целевыми механизмами.

Кроме того, ФРС обеспокоена возможностью оттока средств из открытых фондов взаимного инвестирования. Падение цен на корпоративный долг может спровоцировать приток средств в защитные фонды, что, в свою очередь, станет поводом для дальнейшего падения и так по кругу.

Банк Англии особое внимание уделил риску, который грозит фирмам, управляющим активами, страховым компаниям и пенсионным фондам. Он вызван ростом потребности в ликвидности, связанной с деривативами, используемыми для повышения доходности или хеджирования рисков. Сильные движения против позиции инвесторов по деривативам вынуждают их увеличивать залог, который обычно предоставляется в виде денежных средств. Если фирмы не располагают денежными средствами, они могут продать другие активы, например корпоративные облигации. Это тоже может привести к порочному циклу падения цен, продаже финансовыми учреждениями активов и бегству инвесторов в защитные фонды, отметил британский регулятор.

Небанковские финансовые учреждения после финансового кризиса играют все более важную роль в кредитовании компаний и частных лиц вследствие ужесточения регулирования и требований в отношении уровня достаточности капитала у банков. Как отметила ФРС, при подсчетах в долларовых ценах 2018 года позиции фондов взаимного инвестирования по корпоративному долгу в сентябре этого года выросли примерно до 2,3 трлн долларов с более 500 млрд долларов в конце 2009 года.

Очередной долговой кризис с меньшей вероятностью станет угрозой для выживания финансовой системы, поскольку банки сейчас не столь подвержены его последствиям. Но оборотной стороной медали является то, что в результате кризиса больше убытков понесут непосредственно конечные инвесторы.

К тому же в настоящее время способность банков застраховаться от падения цен не столь велика. Они привыкли поддерживать продажи за счет значительного объема временных запасов, но теперь это невозможно. Поэтому по мере роста позиций инвесторов по корпоративным облигациям, лазеек для бегства становится все меньше.

Институциональные инвесторы, чувствительные к рыночной стоимости либо в силу своего собственного левереджа, либо из-за паники своих клиентов, вероятно, только усугубят положение на рынке. И, как отметила ФРС, паническое бегство кажется особенно вероятным из-за того, что объем корпоративных заимствований сейчас находится на исторически высоких уровнях и оценки корпоративных облигаций и кредитов тоже высоки.

Возможно, сейчас банки более защищены, а вот инвесторы нет.