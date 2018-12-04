МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Палладий может оттеснить золото с позиции самого дорогого из торгующихся на бирже драгоценных металлов.

В последнее время цены на палладий, который в основном используется в производстве каталитических нейтрализаторов выхлопов бензиновых автомобильных двигателей, достигают рекордных максимумов. С начала августа цены на палладий уже прибавили более 25%, а за истекший период текущего года этот металл подорожал примерно на 10%, демонстрируя одну из самых позитивных динамик по сравнению с другими активами.

Между тем за истекший период этого года золото снизилось в цене примерно на 5,5%,так как инвесторы предпочитали такие активы как доллар США и казначейские облигации на фоне волатильности рынков. Укрепление доллара делает металлы, торгующиеся за валюту США, более дорогостоящими для держателей других валют, тогда как перспективы более высоких процентных ставок делают золото менее привлекательным по сравнению с активами, приносящими процентный доход.

Такая ситуация может отразиться и на палладии, однако поддержка ему оказывается на фоне прогнозов нехватки предложения и ввиду устойчивого спроса со стороны автомобилестроителей.

Если палладий подорожал примерно до 1165 долларов за тройскую унцию, то золото упало в цене до 1240 долларов. Таким образом, ценовая разница между этими двумя металлами оказалась самой незначительной с 2002 года, согласно Dow Jones Market Data. Цена палладия может даже превысить цену золота, так как инвесторы сохраняют осторожность в отношении перспектив последнего металла.

"Ситуативный инвестор не получает дохода от вложений в золото, а ведь у него есть и другие заботы", – отмечает Тай Вонг, глава подразделения по трейдингу на рынке металлов в BMO Capital Markets.

Ранее в этом десятилетии платина, металл, близкий палладию, уже превышал в цене золото, но позже подешевел примерно до 810 долларов за унцию. Аналитики обеспокоены падением спроса на платину, использующуюся в выхлопных системах дизельных двигателей.

На выходных палладий также получил поддержку на фоне прогресса на торговых переговорах США и КНР, которые заключили перемирие после торгового конфликта, длившегося несколько месяцев. По мнению некоторых аналитиков, американо-китайское соглашение может помочь в стабилизации спроса со стороны автомобилестроительного сектора. Кроме того, многие ожидают снижения поставок металла из таких стран, как Россия и Южная Африка.

"Металла настолько не хватает, что промышленные потребители действительно не могут им запастись", – рассуждает Вонг.

Хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы по итогам периода 21-27 ноября увеличили чистую длинную позицию по палладию уже четвертую неделю подряд, согласно Комиссии по срочной биржевой торговле США. Чистая длинная позиция инвесторов по палладию достигла самой высокой отметки с марта.

При этом спекулянты ухудшили ставки по золоту – в октябре чистая короткая позиция по этому металлу достигла рекордного максимума с 2006 года.

Конечно, нужно отметить, что многие инвесторы в последние годы напрасно списывали золото со счетов. Некоторые аналитики все еще полагают, что золото может подскочить в цене после сигналов, поступивших на прошлой неделе из ФРС, которая намекнула на возможное замедление темпов повышения процентной ставки.

Нужно также помнить, что сравнительно небольшой рынок палладия подвержен преувеличенным колебаниям, и поэтому некоторые трейдеры теперь ожидают резкого снижения цен в случае коррекции или увеличения предложения.

Учитывая недавний рост цен на палладий, "нужно быть осторожными", заключил Вонг.