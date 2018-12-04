МОСКВА, 4 дек /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги вторника снижением, так как инвесторы стали сомневаться в успешности скорого достижения торговой договоренности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE снизился на 0,56%, до 7022,76 пункта, французский CAC 40 — на 0,82%, до 5012,66 пункта, немецкий DAX — на 1,14%, до 11335,32 пункта.

Трейдеры изменили свое отношение к договоренностям, достигнутым после встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20 в Аргентине на прошлой неделе. Страны договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будет достигнуто соглашение относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.

В понедельник биржи отреагировали на эти новости в целом позитивно, однако во вторник участники торгов стали со скепсисом оценивать эти договоренности. Аналитики, чье мнение приводило агентство Рейтер, отмечали, что неоднозначна дата начала отсчета этого 90-дневного периода.

Позднее инвесторы также обратили внимание на ситуацию на долговом рынке в США. Впервые с 2007 года возникла ситуация, когда доходность 2-летних госбумаг казначейства США оказалась выше доходности 5-летних бумаг казначейства США. Такая ситуация называется инверсией кривой доходности и может быть признаком приближающейся экономической рецессии в американской экономике.