МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость палладия впервые за 16 лет превысила цену золота в ходе биржевых торгов в среду, следует из данных торгов.

По состоянию на 16.46 мск палладий на спотовом рынке дорожал на 1,48%, до 1254,5 доллара за тройскую унцию. Золото при этом торговалось на уровне 1243,15 доллара за тройскую унцию.

Палладий дорожал на фоне опасений относительно дефицита этого металла, который, в частности, используется в автомобилестроении.

По прогнозу лондонской консалтинговой фирмы Metals Focus Ltd, который приводит агентство Блумберг, дефицит металла в 2019 году вырастет до примерно 1,4 миллиона унций палладия с 1,2 миллиона унций в этом году. По мнению старшего аналитика компании, предложение металла будет оставаться стабильным в следующем году, хотя спрос со стороны автомобильного сектора будет увеличиваться.

Металл платиновой группы палладий широко применяется в автомобильной промышленности для производства каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Металл также используется в химической промышленности, медицине и электронике. Крупнейшим в мире производителем палладия является компания "Норильский никель" (40% мирового производства).