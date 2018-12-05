МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Основные биржи Европы завершили торги среды в минусе, при этом лидером снижения стал британский индекс FTSE на опасениях вокруг голосования по Brexit на следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE упал на 1,48%, до 6918,75 пункта, французский CAC 40 — на 1,36%, до 4944,37 пункта, немецкий DAX — на 1,2%, до 11199,45 пункта.

Рынки находятся в ожидании предстоящего голосования по Brexit. Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о выходе из Евросоюза. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором страна покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны. Документ, который премьер Тереза Мэй называет "лучшей из возможных сделок", критикуют как оппозиция, так и сами консерваторы.

"Настроения инвесторов и текущее состояние рынка Великобритании указывают на то, что популярность британских активов сильно упала", — приводит агентство Рейтер слова аналитика компании по управлению активами Janus Henderson Пола О'Коннора (Paul O'Connor).

Вместе с тем, в среду некоторый позитив на рынках был вызван корпоративными новостями. Акционеры японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical одобрили сделку по приобретению ирландской компании Shire на сумму 62 миллиарда долларов.