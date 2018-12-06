МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,3% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|2,94 млрд австрал. долл
|2,316 млрд австрал. долл (факт)
|4:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (октябрь)
|0,1%
|0,3% (факт)
|12:05
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
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|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
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|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь)
|227 тыс
|196 тыс
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь)
|205,9 тыс
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|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|212,57 млрд долл
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|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|266,58 млрд долл
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|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|234 тыс
|225 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2018)
|2,2%
|2,3%
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-54 млрд долл
|-55 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2018)
|1,2%
|1,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-0,42 млрд канад. долл
|-0,7 млрд канад. долл
|16:35
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза
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|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь)
|54,4
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|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь)
|54,4
|54,4
|18:00
|USD
|США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
|0,3%
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|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (октябрь)
|0,7%
|-2%
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (ноябрь)
|59,7
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|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь)
|60,3
|59,2
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (ноябрь)
|61,8
|59,7
|19:00
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|3,577 млн барр
|-0,942 млн барр
|19:00
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,177 млн барр
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|20:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.11)
|461,8 млрд долл (на 23.11)
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|16:00 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|3,5%
|3,9%
|16:00 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,4%
|0,5%
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|RUB
|Мегафон — ВОСА (реестр закрыт 13.11.2018, в форме заочного голосования, согласие на взаимосвязанные крупные сделки с заинтересованностью)
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|RUB
|АВТОВАЗ — СД (о прогнозе финансовых результатов общества на 2018, о бюджете на 2019, о ситуации с экспортными поставками)
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|RUB
|Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы, бюджета и программы сокращения затрат группы на 2019 и прогнозе по 2021)
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|RUB
|Ростелеком — СД (вопрос об изменении долей участия в ООО Открытая мобильная платформа и ООО Вотрон)
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|RUB
|РусГидро — СД (отчет об итогах исполнения бизнес-плана за 2018 с учетом факта за 9 месяцев)
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