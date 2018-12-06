МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 6 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (октябрь) 0,1% 0,3% (факт)
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (октябрь) 2,94 млрд австрал. долл 2,316 млрд австрал. долл (факт)
4:15 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
10:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (октябрь) 0,1% 0,3% (факт)
12:05 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
13:00 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена

 

 

 

 
предв. USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (ноябрь) 227 тыс 196 тыс
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь) 205,9 тыс

 

 
16:30 USD США — Объем экспорта 212,57 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Объем импорта 266,58 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 234 тыс 225 тыс
16:30 USD США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2018) 2,2% 2,3%
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (октябрь) -54 млрд долл -55 млрд долл
16:30 USD США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2018) 1,2% 1,1%
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (октябрь) -0,42 млрд канад. долл -0,7 млрд канад. долл
16:35 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза

 

 

 

 
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (ноябрь) 54,4

 

 
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (ноябрь) 54,4 54,4
18:00 USD США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) 0,3%

 

 
18:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (октябрь) 0,7% -2%
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (ноябрь) 59,7

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (ноябрь) 60,3 59,2
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (ноябрь) 61,8 59,7
19:00 USD США — Запасы сырой нефти 3,577 млн барр -0,942 млн барр
19:00 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,177 млн барр

 

 
20:15 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.11) 461,8 млрд долл (на 23.11)

 

 
16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 3,5% 3,9%
16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,4% 0,5%

 

 

 RUB Мегафон — ВОСА (реестр закрыт 13.11.2018, в форме заочного голосования, согласие на взаимосвязанные крупные сделки с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB АВТОВАЗ — СД (о прогнозе финансовых результатов общества на 2018, о бюджете на 2019, о ситуации с экспортными поставками)

 

 

 

 

 

 

 RUB Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы, бюджета и программы сокращения затрат группы на 2019 и прогнозе по 2021)

 

 

 

 

 

 

 RUB Ростелеком — СД (вопрос об изменении долей участия в ООО Открытая мобильная платформа и ООО Вотрон)

 

 

 

 

 

 

 RUB РусГидро — СД (отчет об итогах исполнения бизнес-плана за 2018 с учетом факта за 9 месяцев)

 

 

 

 