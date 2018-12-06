Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.11) 461,8 млрд долл (на 23.11)

16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 3,5% 3,9%

16:00 мск RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,4% 0,5%

RUB Мегафон — ВОСА (реестр закрыт 13.11.2018, в форме заочного голосования, согласие на взаимосвязанные крупные сделки с заинтересованностью)

RUB АВТОВАЗ — СД (о прогнозе финансовых результатов общества на 2018, о бюджете на 2019, о ситуации с экспортными поставками)

RUB Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы, бюджета и программы сокращения затрат группы на 2019 и прогнозе по 2021)

RUB Ростелеком — СД (вопрос об изменении долей участия в ООО Открытая мобильная платформа и ООО Вотрон)