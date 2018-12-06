МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) отрицательной динамикой, подорожали лишь расписки "Ленты" и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 3,39%, до 6,33 доллара, "Лукойла" — на 2,12%, до 76,6 доллара, "Новатэка" — на 2,2%, до 168,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 3,14%, до 4,75 доллара, "Газпром нефти" — на 0,89%, до 27,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" уменьшилась на 1,29%, до 18,82 доллара, НЛМК — на 0,85%, до 23,21 доллара, "Северстали" — на 0,49%, до 14,13 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,62%, до 1,22 доллара, Сбербанка — на 3,63%, до 11,42 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,47%, до 17,1 доллара.

Расписки "Магнита" снизились в цене на 1,3%, до 13,24 доллара, "Ленты" — подорожали на 0,85%, до 3,55 доллара. Стоимость бумаг АФК "Система" уменьшилась на 3,67%, достигнув 2,42 доллара.