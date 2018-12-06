МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги четверга в резком минусе на фоне всплеска опасений по поводу торговых отношений США и КНР после ареста в Канаде финансового директора компании Huawei Technologies, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE упал на 3,15%, до 6704,05 пункта, французский CAC 40 — на 3,31%, до 4780,46 пункта, немецкий DAX — на 3,48%, до 10810,98 пункта.

Финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США и якобы подозревается в нарушении санкций по Ирану, сообщали в четверг СМИ. США запрашивают экстрадицию Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских торговых санкций, слушания о залоге назначены на пятницу. Посольство КНР в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.

По мнению аналитиков, новости о задержании Ваньчжоу вызвали беспокойство инвесторов по поводу усугубления торговых трений между США и Китаем.

"Инвесторы снова в режиме ухода от риска, биржи упали в Великобритании, Европе, Азии. Рынки беспокоятся относительно ряда факторов: замедления глобального экономического роста, повышения процентных ставок и торговой войны между США и Китаем", — приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного директора AJ Bell Расса Молда (Russ Mould).