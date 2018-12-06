ЛОНДОН, 6 дек /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Миллионы одного из крупнейших британских мобильных операторов О2 останутся без интернета до утра пятницы, следует из сообщения компании.

"Мы будем продолжать работать совместно с Ericsson всю ночь, который заверил нас, что все услуги для клиентов будут восстановлены к утру", — заявил глава О2 Марк Эванс.

Сбой в работе О2 произошёл около пяти часов утра четверга, к 9 утра по местному времени проблема была частично решена, однако до конца дня пользователи не могли воспользоваться мобильным интернетом.

Компания заявила, что неполадки связаны с техническими проблемами у одного из поставщиков оператора. В частности, сбой в программном обеспечении был обнаружен у компании Ericsson.

Оператор О2 является одним из четырёх крупнейших британских мобильных операторов, обслуживает более 25 миллионов клиентов.