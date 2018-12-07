МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. В последние месяцы внимание участников рынка привлекало золото, поскольку оно является традиционным инструментом хеджирования рисков на фоне рыночной волатильности и геополитической неопределенности. Тем не менее пока что покупательский интерес к этому драгоценному металлу особо не вырос. Кроме того, все обратили внимание на палладий, цены которого достигли рекордно высоких уровней, сообщает Dow Jones.

Между тем цены на серебро спокойно держатся практически на трехлетних минимумах после падения в этом году на 15%. Именно они и заслуживают особого внимания.

"Кажется, инвесторы слишком сильно погрязли в размышлениях о том, как на основе макроэкономической обстановки оценивать реальную стоимость серебра. Серебро на самом деле является гибридным металлом: отчасти активом инвестирования, отчасти металлом, активно использующимся в широком и растущем ряде отраслей промышленности", — говорит Джонан Уиб, ведущий аналитик по металлам Refinitiv.

"Если вы хотите вложиться в серебро, нужно оценивать эту инвестицию не только с точки зрения макроэкономических факторов. Нужно смотреть и на то, что составляет основную долю спроса на серебро, а это промышленное применение (65% общего спроса), и этот фактор выглядит в будущем очень перспективным", — отмечает Уиб. Серебро применяется при производстве солнечных батарей и электрических приборов.

В среду фьючерсы на серебро закрылись на уровне 14,58 доллара за унцию. В середине ноября они достигли минимального уровня закрытия с января 2016 года, 13,977 доллара за унцию. Паи биржевого фонда iShares Silver Trust (SLV), инвестирующего в физическое серебро, с начала года снизились практически на 15%.

"Укрепление доллара, тарифные войны и замедление мировой экономики в совокупности спровоцировали снижение цен на серебро", — говорит Стив Данн из Aberdeen Standard Investments. "Приток инвестиций в серебряные ETF был сдержанным, но он по-прежнему превышает показатели начала года", — добавляет он.

Согласно отчету Института серебра (Silver Institute) на основе данных Refinitiv, ожидается, что общее мировое предложение серебра в этом году увеличится на 0,3%, до 998,4 млн унций, тогда как физический спрос упадет на 3%, до 963 млн унций. Тем самым избыток предложения составит 35,3 млн унций. Более высокое предложение связано с ростом добычи серебра в 2018 году после двух лет снижения.

Между тем “инвестиции в серебро уже несколько возросли”, говорит Вибе. Согласно данным монетного двора США, продажи монет American Eagle, содержащих одну унцию серебра, в ноябре достигли почти 1,7 млн, третьего по величине месячного максимума в этом году. Монетный двор в начале сентября объявил о распродаже серебряных монет.

“Учитывая текущее соотношение между ценами на золото и серебро, в настоящее время серебро является хорошей инвестицией”, — отметил Вибе.

Соотношение между ценами на золото и серебро, показывающее, сколько унций серебра можно купить за одну унцию золота, сейчас составляет примерно 85. В ноябре это соотношение достигло пика с 1995 года на уровне 86,39, отметил Дунн.

“Динамика цен на серебро остается менее позитивной, чем динамика цен на золото”, — сказал Дунн. Между тем “в этом году серебро может продемонстрировать более позитивную динамику (чем золото)”, так как многие ключевые факторы все еще говорят в пользу повышения цен, в том числе рост мировой обрабатывающей промышленности и промышленного производства. “Инфляционное давление также усиливается судя по повышению инфляционных ожиданий, увеличению бюджетных расходов, сокращению свободных ресурсов на рынке труда и росту заработных плат”, — добавил Дунн.

Фьючерсы на золото за истекший период этого года по состоянию на среду снизились примерно на 5%, тогда как снижение цен на серебро было примерно в три раза более значительным. "По сравнению с предыдущими годами, розничные покупатели серебра менее заинтересованы в приобретении этого металла на фоне падения цен", — отметил Питер Спина из GoldSeek.com.

По словам Спины, “большое количество розничных инвесторов в серебро за последние несколько лет перешли на биткоин и криптовалюты”.

Несмотря на значительное падение цен на серебро, “было бы неразумно продавать его при текущих уровнях цен и переходить на другой рынок”, отметил Спина.

Между тем Спина подчеркнул, что инвесторам стоит рассматривать серебро в качестве инвестиции с перспективой по крайней мере на 1-2 года и предупредил, что может произойти “еще один обвал, в результате которого цены приблизятся к 10 долларам”. В таком случае серебро однозначно нужно будет приобретать, добавил он.

“Когда опасения и проблемы скажутся на спекулятивных пузырях по всему миру”, в том числе, на завышенных ценах на фондовых рынках и сотнях триллионов долларов долга, в которых утопает мир, “рано или поздно произойдет очередной финансовый кризис”, отметил Спина. “Серебро будет одним из убежищ”, добавил он.

“Можно будет не задумываясь покупать (серебро) при таких ценах”, если эти прогнозы сбудутся, отметил он.