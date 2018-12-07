МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу, восстанавливаясь после значительного снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.25 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,55% — до 6808,13 пункта, французский CAC 40 — на 1,38%, до 4846,21 пункта, немецкий DAX — на 0,78%, до 10893,97 пункта.

"Европейские биржи начали торговую сессию хорошим ростом после больших потерь по итогам вчерашнего дня", — сказал изданию Wall Street Journal аналитик LCG Джаспер Лоулер (Jasper Lawler). В четверг биржи Европы снизились более чем на 3% на фоне всплеска опасений по поводу торговых отношений США и КНР после ареста в Канаде финансового директора компании Huawei Technologies.

Помимо этого, инвесторы оценивают внутреннюю статистику региона. Европейское статистическое агентство Евростат сообщило ранее в пятницу, что рост ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в третьем квартале 2018 года составил 0,2% в квартальном выражении и 1,6% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста ВВП на 0,2% в квартальном выражении и на 1,7% — в годовом.

Позднее в пятницу инвесторы ждут публикации ноябрьской статистики по безработице в США от минтруда страны. По мнению экспертов, показатель сохранился на уровне октября в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 200 тысяч.

Сильные данные по рынку труда усилят ожидания очередного повышения ставки Федеральной резервной системы США. ФРС в текущем году повышала ставку трижды — в марте, июне и сентябре.