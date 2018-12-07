МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост на фоне дорожающей нефти, доллар уже торгуется дешевле 66 рублей впервые с 29 ноября.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.51 мск снижался на 76 копеек — до 66,11 рубля, курс евро — на 77 копеек, до 75,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар уже дешевел до 65,985 рубля.

Поддержка рублю пришла вечером от скачка вверх нефтяных цен – уже почти на 6% — на новостях из Вены.

Министры ОПЕК в четверг не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Переговоры внутри организации продолжились в пятницу. По их итогам стало известно о согласовании ОПЕК договоренности о сокращении добычи нефти всеми странами ОПЕК+ суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых на ОПЕК приходится 800 тысяч баррелей.