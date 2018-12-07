МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу не демонстрируют единой динамики после публикации статистики по внутреннему рынку труда, которая сохранила неопределенность относительно монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и мнения экспертов.

По состоянию на 18.13 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,14% — до 24982,69 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,3%, до 7164,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 символически рос на 0,01%, до 2695,59 пункта.

По данным министерства труда США, безработица в стране в ноябре ожидаемо сохранилась на уровне октября в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч против ожиданий роста на 200 тысяч. Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в ноябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 27,35 доллара.

По мнению аналитиков, статистика оказала смешанное влияние на американские индексы. "Данные свидетельствуют о некотором замедлении позитивного тренда, но оно не представляет существенной опасности на текущем этапе экономического цикла", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Deutsche Bank Алана Раскина (Alan Ruskin). "Данные все еще позволяют ФРС повысить ставку в декабре, но после этого взять курс на более осторожную политику", — отметил эксперт.

ФРС США учитывает данные по рынку труда при принятии решений по дальнейшей денежной политике. Трейдеры ожидают, что на заседании 18-19 декабря ФРС США повысит базовую ставку с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых — до 2,25-2,5%. Однако трейдеров в первую очередь интересуют планы регулятора по количеству повышений в 2019 году. Изначально их ожидалось три, но признаки замедления мировой экономики ставят под вопрос темпы ужесточения денежной политики в США.