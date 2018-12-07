МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к основным мировым валютам в пятницу, так как инвесторы ожидают более низких темпов повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2019 году, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 19.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1387 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1378 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 112,64 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 112,68 иены за доллар, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 96,68 пункта.

"Сейчас мы видим распродажу доллара, которая в первую очередь отражает снижение ожиданий активного роста процентной ставки в 2019 году", — сказал агентству Рейтер директор по глобальным продуктам и рыночной стратегии Cambridge Global Payments Карл Шамотта (Karl Schamotta).

Аналитик отмечает, что участники торгов понизили ожидания относительно роста ставки ФРС после публикации данных по рынку труда США. Безработица в стране в ноябре ожидаемо сохранилась на уровне октября в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 155 тысяч против ожиданий роста на 200 тысяч. Почасовая заработная плата в США в ноябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 27,35 доллара.

ФРС в текущем году повышала ставку трижды — в марте, июне и сентябре. Однако на последнем заседании регулятор сообщил о намерении более осторожно подходить к подъему ставки. Ожидания некоторого смягчения денежной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара. Следующее заседание Федрезерва состоится 18-19 декабря.