МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Основные европейские фондовые индексы закрыли пятничные торги преимущественно в плюсе после сильного снижения ранее на этой неделе на опасениях эскалации торгового конфликта США и КНР, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 1,1% — до 6778,11 пункта, французский CAC 40 — на 0,68%, до 4813,13 пункта. Немецкий DAX снизился на 0,21% — до 10788,09 пункта.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, отмечают, что европейские индексы в пятницу несколько скорректировались после падения на опасениях нового витка американо-китайского торгового конфликта. Обеспокоенность трейдеров была вызвана новостями о задержании в Канаде финансового директора Huawei Technologies по запросу США, что усилило риски ухудшения торговых отношений США и КНР.

"Волатильность высока, а инвесторы нервничают. Это была очень сложная неделя для европейских рынков, и сегодняшнее позитивное закрытие не может компенсировать прошлые потери", — приводит агентство комментарий рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Маддена (David Madden).

На негативном новостном фоне индекс FTSE за неделю снизился на 2,9%, CAC упал на 3,81%, а DAX потерял 4,17%.