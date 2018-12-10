События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 декабря
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента
|
|
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,33 трлн йен
|1,21 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (октябрь)
|1,822 трлн йен
|1,31 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (3кв2018)
|-1,2%
|-2,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2018)
|-0,3%
|-0,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (октябрь)
|-1%
|2,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|17,6 млрд евро
|17,2 млрд евро
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|697 млрд юаней
|1200 млрд юаней
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0%
|0,1%
|12:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|1,5%
|1,6%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь)
|0%
|-0,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (октябрь)
|0,2%
|0%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП (кв/кв)
|0,6%
|0,4%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (октябрь)
|-9,73 млрд ф.ст.
|-10,5 млрд ф.ст.
|12:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (октябрь)
|-2,34 млрд ф.ст.
|-3,15 млрд ф.ст.
|предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,4%
|
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь)
|205,9 тыс
|198 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь)
|0,4%
|-0,2%
|17:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0,4%
|
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (октябрь)
|7,009 млн
|7,22 млн
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-39,1 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|348,1 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|1,9 тыс
|
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|215,4 тыс
|
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-53,9 тыс
|
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-104,3 тыс
|
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|10,2 тыс
|
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-55,1 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за ноябрь
|
|
|
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 11м2018
|
|
|
|RUB
|М.Видео — СД (бизнес-план и бюджет компании на 2019)
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20181210/829523510.html