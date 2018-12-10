МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,33 трлн йен 1,21 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (октябрь) 1,822 трлн йен 1,31 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (3кв2018) -1,2% -2,5% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (3кв2018) -0,3% -0,6% (факт)
3:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (октябрь) -1% 2,2% (факт)
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (октябрь) 17,6 млрд евро 17,2 млрд евро
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 697 млрд юаней 1200 млрд юаней
12:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0% 0,1%
12:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) 1,5% 1,6%
12:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) 0% -0,4%
12:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (октябрь) 0,2% 0%
12:30 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП (кв/кв) 0,6% 0,4%
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (октябрь) -9,73 млрд ф.ст. -10,5 млрд ф.ст.
12:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (октябрь) -2,34 млрд ф.ст. -3,15 млрд ф.ст.
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,4%

 

 
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь) 205,9 тыс 198 тыс
16:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (октябрь) 0,4% -0,2%
17:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0,4%

 

 
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (октябрь) 7,009 млн 7,22 млн
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -39,1 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 348,1 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 1,9 тыс

 

 
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 215,4 тыс

 

 
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -53,9 тыс

 

 
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -104,3 тыс

 

 
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 10,2 тыс

 

 
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -55,1 тыс

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за ноябрь

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 11м2018

 

 

 

 

 

 

 RUB М.Видео — СД (бизнес-план и бюджет компании на 2019)

 

 

 

 