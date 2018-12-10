МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник на фоне негатива из США и Азии, а также внутренних экономических новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,34% — до 6754,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 4787,79 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 10705,6 пункта.

Европейские инвесторы в понедельник подхватили негатив трейдеров в США и Азии. Основные фондовые индексы США в пятницу потеряли до 3% на фоне опасений по поводу торговых отношений с Китаем, в минусе закрылись и рынки акций Азии в понедельник.

Участники торгов также обратили внимание, что Банк Франции исходя из оценок деловой активности понизил прогноз по росту ВВП страны на четвертый квартал на фоне протестов в стране до 0,2% в квартальном исчислении с 0,4%, ожидавшихся ранее.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает заявление Суда ЕС, который постановил, что у Великобритании есть право отозвать свое уведомление о выходе из Евросоюза (Brexit), что сохранило бы статус страны-участницы ЕС. Парламент Великобритании 11 декабря, после нескольких дней дебатов, проголосует по соглашению с ЕС о Brexit. В случае неодобрения соглашения возможен вариант, при котором Великобритания покинет ЕС без соглашения (no-deal), что, по мнению многих экспертов, может стать экономической катастрофой для страны.

Также трейдеры в понедельник отыгрывают новую статистику из Великобритании. Так, согласно официальным данным, объем промпроизводства в Великобритании в октябре снизился на 0,6% в месячном исчислении и на 0,8% — в годовом. Аналитики ждали сокращения показателя на 0,4% и 0,2% соответственно.