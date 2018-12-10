МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Компьютеризированная торговля играет все большую роль на рынке нефти, помогая усиливать волатильность, сопровождавшую недавнее падение цен.

В то время как геополитическая напряженность и опасения относительно мировой экономики привели к падению нефтяных цен, аналитики и трейдеры говорят, что изменяющаяся структура рынка усиливает колебания, причем традиционные игроки, такие как сфокусированные на спросе и предложении хедж-фонды, маркет-мейкеры и банки, снижают активность, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

"Компьютеризация рынка нефти изменяет объем и ликвидность", — говорит Жан-Жак Дюо из Arctic Blue Capital Ltd. "То, что могло бы произойти на за одну неделю, происходит за один день", — отмечает он.

Например, 13 ноября индекс волатильности цен на нефть CBOE продемонстрировал свой самый сильный дневной рост с 2011 года, укрепившись на 39%. В этот день нефтяные цены завершили свой рекордно длительный период снижения, составивший 12 сессий. Между тем 20 ноября волатильность нефтяных цен увеличилась на 30%, а котировки упали почти на 7%, до 12-месячного минимума.

Нефть с момента достижения в начале октября многолетних максимумов упала примерно на треть своей стоимости. Неожиданное увеличение предложения, а также растущая неопределенность относительно мировой экономики, привели к снижению цен и заставили инвесторов забыть про прогнозы роста котировок до 100 долларов за баррель.

Фьючерсы WTI в конце ноября ненадолго опускались за 50 долларов за баррель, а в пятницу закрылись на уровне 52,61 доллара за баррель после того, как коалиция ОПЕК+ решила сократить совокупную добычу.

В Goldman Sachs связывают недавнюю волатильность цен с тем, что на рынок нефти все большее влияние стала оказывать алгоритмическая торговля.

Отчасти это произошло из-за уменьшения числа товарно-сырьевых фондов, которые торгуют на основе сигналов спроса и предложения. Ранее в этом году известный нефтяной инвестор Томас Бун Пикенс закрыл свой фонд BP Capital. Кроме того, закрыли фонд Jamison Capital Partners LP, управлявший активами на 1,5 млрд долларов. В прошлом августе также легендарный нефтяной трейдер Эндрю Холл закрыл свой основной фонд Astenbeck Capital Management LLC.

Торговые алгоритмы на нефтяном рынке обычно покупают и продают на основе модели движения цен, игнорируя фундаментальные факторы. Это может усиливать одностороннее движение цен, поскольку такие программы активно следуют за определенным рыночным трендом.

"Поскольку ставок на (какую-то) иную динамику не делается, рыночная ликвидность снижается, и это усиливает понижательный момент", – отмечают аналитики Goldman Sachs.

Спекулянты, ставящие на повышение нефтяных цен, ушли с рынка по мере падения котировок. Число открытых позиций по фьючерсам и опционам на нефть и нефтепродукты упало до минимумов примерно за два года, свидетельствуют данные Goldman Sachs.

Некоторые трейдеры отметили, что помимо повышенной волатильности, в дни существенных движений на рынке объемы торгов и ликвидность были ниже обычного. Так, ликвидность (рассчитываемая как средние дневные объемы торгов) наиболее активно торгующихся фьючерсных контрактов на нефть сейчас составляет около одной трети показателя сентября, отметили в Quantitative Brokers, которые разрабатывают алгоритмы для осуществления сделок по фьючерсам.

“Приходится балансировать между осуществлением клиентской заявки и минимизацией рыночного воздействия”, — говорит Ральф Рот из Quantitative Brokers. “Естественно, если ликвидность более низкая, задача усложняется. Для осуществления заявки требуется больше времени”, — добавил он.

По словам Рота, на рынке в последний раз наблюдалось подобное снижение цен и ликвидности в конце 2015 года, в середине периода резкого обвала котировок.

Стоит отметить, что объемы торгов на сырьевом рынке значительно превышают аналогичные показатели на других, поэтому трейдеры в целом пока не спешат делать выводы о каких-то крупных проблемах в выполнении рыночных приказов.

“То, что на нефтяном рынке считается недостаточной ликвидностью, почти для любого другого рынка будет достаточным”, — отметил Дуглас Хепуорт из Gresham Investment Management LLC.

Геополитическая неопределенность в конце года, вероятно, будет способствовать осторожности фундаментальных инвесторов, в связи с чем нефтяной рынок может остаться подверженным высокой волатильности.

После того, как ОПЕК и ее партнеры в прошлую пятницу объявили о заключении сделки по сокращению нефтедобычи, цены на нефть WTI подскочили на 5%, но завершили день с повышением на 2,2%. Трейдеры ожидают, что на рынке сохранится нервозность, а инвесторы будут следить за политикой США в отношении санкций против Ирана и реакцией администрации Трампа на сокращение нефтедобычи.

“Ситуация, когда на нефтяном рынке приходится принимать во внимание мнение президента США – очень редка”, — отметил Скотт Шельтон из ICAP. “Инвесторам очень трудно разобраться в геополитике, так как они не привыкли к такому положению дел”, — заключил он.