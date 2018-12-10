МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером также заметно падают, как и днем, в то время как мировые фондовые индексы демонстрируют сходное снижение, что вызвано опасениями в связи с новостями о процессе выхода Великобритании из ЕС (Brexit) и торговых взаимоотношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.40 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,46% — до 60,77 доллара за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,07%, до 51,52 доллара за баррель. Основные биржи Европы и США снижаются на величины до 1,5% по основным индексам, уход инвесторов от рисковых активов спровоцирован рядом внешнеэкономических и политических факторов.

Беспокойство европейских инвесторов вызвано новостями из Великобритании. Ранее в понедельник британский премьер Тереза Мэй отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте по вопросу соглашения с ЕС о Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы. Мэй отказалась ответить на вопрос парламентариев о том, когда состоится голосование, дав понять, что задержка может продлиться до 21 января.

Американские трейдеры, в свою очередь, обращают внимание на новости из Китая. Так, суд в китайском городе Фучжоу наложил предварительный запрет на продажу в стране семи моделей смартфонов Apple после того как признал, что корпорация ущемляла патентные права американского производителя процессоров и компонентов для мобильных устройств Qualcomm. Акции Apple потеряли уже 2% стоимости. Это вкупе с арестом финдиректора Huawei в начале декабря породило серьезные опасения того, что "торговое перемирие" между США и Китаем может закончиться.

По итогам переговоров c председателем КНР Си Цзиньпином на полях G20 в конце ноября — начале декабря президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины в отношении товаров из Китая с 10 до 25%. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно ряда торговых вопросов, то пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.

Удешевление нефти поддерживается и коррекционной динамикой после того, как нефтяные цены в пятницу выросли на 2,2-2,7% после новых договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. По итогам встречи ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода.