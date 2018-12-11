МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (4кв2018) 6,5 5,5 (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (3кв2018) -0,7% -1,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (ноябрь) 4 3 (факт)
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2018) 0,2% 0,1% (факт)
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 697 млрд юаней 1200 млрд юаней
12:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь) 3% 3%
12:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь) 20,2 тыс 13,2 тыс
12:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) 23 тыс 20 тыс
12:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (октябрь) 4,1% 4,1%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (декабрь) 58,2 55,6
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (декабрь) -24,1 -25
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW -22 -23,2
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) 0,5% 0,1%
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь) 0,6% 0%
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
предв. GBP Великобритания — Голосование в парламенте по Brexit

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (решение об избрании председателя СД и о частичном изменении состава правления)

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (основные показатели бюджета группы на 2019-2021)

 

 

 

 

 

 

 RUB Магнит — СД (обсуждение избрания правления и количества его членов)

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — СД (бюджет ПАО и дочерних обществ на 2019)

 

 

 

 

 

 

 RUB Юнипро — СД (обсуждение заключения допсоглашений к договору с НОВАТЭКом)

 

 

 

 