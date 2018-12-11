МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (4кв2018)
|6,5
|5,5 (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (3кв2018)
|-0,7%
|-1,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (ноябрь)
|4
|3 (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2018)
|0,2%
|0,1% (факт)
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|697 млрд юаней
|1200 млрд юаней
|12:30
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь)
|3%
|3%
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь)
|20,2 тыс
|13,2 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м)
|23 тыс
|20 тыс
|12:30
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (октябрь)
|4,1%
|4,1%
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (декабрь)
|58,2
|55,6
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (декабрь)
|-24,1
|-25
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW
|-22
|-23,2
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|0,5%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (ноябрь)
|0,6%
|0%
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|предв.
|GBP
|Великобритания — Голосование в парламенте по Brexit
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2018 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|Аэрофлот — СД (решение об избрании председателя СД и о частичном изменении состава правления)
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (основные показатели бюджета группы на 2019-2021)
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|RUB
|Магнит — СД (обсуждение избрания правления и количества его членов)
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|RUB
|Распадская — СД (бюджет ПАО и дочерних обществ на 2019)
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|RUB
|Юнипро — СД (обсуждение заключения допсоглашений к договору с НОВАТЭКом)
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