МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках Москвы.
|Банк
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/
|USD
|65,700
|67,300
|Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/
|EUR
|74,750
|76,450
|Росбанк
|USD
|64,000
|68,000
|Росбанк
|EUR
|73,000
|77,000
|Райффайзенбанк
|USD
|64,500
|68,500
|Райффайзенбанк
|EUR
|73,350
|77,900
|Райффайзенбанк
|GBP
|81,050
|86,150
|Райффайзенбанк
|CHF
|65,200
|69,250
|Райффайзенбанк
|SEK /10/
|71,100
|75,550
|Райффайзенбанк
|JPY /100/
|57,000
|60,500
|Банк Открытие
|USD
|65,610
|67,420
|Банк Открытие
|EUR
|74,570
|76,580
|Банк Открытие
|GBP
|81,540
|85,660
|Банк Открытие
|CHF
|65,610
|68,930
|Сбербанк РФ
|USD
|64,940
|68,180
|Сбербанк РФ
|EUR
|73,800
|77,430
|Сбербанк РФ
|GBP
|79,420
|87,900
|Сбербанк РФ
|CHF
|64,130
|70,420
|Сбербанк РФ
|JPY /100/
|56,000
|61,600
|МОРСКОЙ Банк
|USD
|66,250
|66,790
|МОРСКОЙ Банк
|EUR
|75,320
|76,120
|МНХБ
|USD
|65,500
|67,250
|МНХБ
|EUR
|75,000
|76,500
|Собинбанк
|USD
|65,000
|68,000
|Собинбанк
|EUR
|74,000
|77,000
|ВТБ
|USD
|64,900
|67,950
|ВТБ
|EUR
|74,050
|77,100
|Транскапиталбанк
|USD
|65,000
|68,000
|Транскапиталбанк
|EUR
|74,100
|77,100
|Транскапиталбанк
|GBP
|80,000
|88,000
|Транскапиталбанк
|CHF
|65,000
|69,000
|Транскапиталбанк
|JPY /100/
|54,000
|64,000
|Банк СОЮЗ
|USD
|66,000
|67,000
|Банк СОЮЗ
|EUR
|75,050
|76,050
|ОТП-банк
|USD
|64,500
|68,500
|ОТП-банк
|EUR
|73,750
|77,750
|ОТП-банк
|CHF
|65,000
|69,000
|ОТП-банк
|GBP
|83,000
|87,000
|БИНБанк
|USD
|65,900
|67,100
|БИНБанк
|EUR
|74,950
|76,250
|БИНБанк
|GBP
|82,100
|85,100
|БИНБанк
|CHF
|65,700
|68,700
|Россельхозбанк
|USD
|65,800
|67,300
|Россельхозбанк
|EUR
|74,900
|76,400
|Россельхозбанк
|GBP
|82,750
|84,750
|Россельхозбанк
|CHF
|66,630
|68,300
|Славянский Кредит
|USD
|65,500
|68,500
|Славянский Кредит
|EUR
|74,500
|77,500
|Газпромбанк
|USD
|65,850
|67,250
|Газпромбанк
|EUR
|74,850
|76,450
|Альфа-Банк
|USD
|66,000
|67,000
|Альфа-Банк
|EUR
|75,200
|76,300
|Альфа-Банк
|GBP
|82,800
|84,000
|Альфа-Банк
|CHF
|66,700
|67,800
|УРАЛСИБ Банк
|USD
|65,650
|67,610
|УРАЛСИБ Банк
|EUR
|74,730
|76,710
|Московский Кредитный Банк
|USD
|65,700
|67,200
|Московский Кредитный Банк
|EUR
|75,000
|76,500
|Банк Санкт-Петербург
|USD
|65,700
|67,200
|Банк Санкт-Петербург
|EUR
|74,850
|76,350
|Код
|Название
|USD
|Доллар США
|EUR
|ЕВРО
|GBP
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|AUD
|Австралийский доллар
|CAD
|Канадский доллар
|CHF
|Швейцарский франк
|DKK
|Датская крона
|JPY
|Японская иена
|NOK
|Норвежская крона
|SEK
|Шведская крона
|Название
|Телефон
|Адрес
|Метро
|Альфа-Банк
|495-788-8878
|Отделения Альфа-Банка г. Москвы
|-
|Банк Открытие
|755-8866
|Тимура Фрунзе ул., д. 11, стр. 13
|Парк Культуры
|Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/
|213-1890
|Малая Молчановка ул., д, 4, за Домом Книги
|Арбатская, Смоленская
|Банк Санкт-Петербург
|8-800-555-5050
|Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2
|Третьяковская
|Банк СОЮЗ
|729-5555
|Сущевская ул., д. 27, стр.1
|Новослободская
|БИНБанк
|755-5075
|Новый Арбат ул., д. 13
|Арбатская, Смоленская
|ВТБ
|8-800-100-2424
|Тверская ул., д. 6/1, стр. 7
|Охотный ряд, Пушкинская, Тверская, Чеховская
|Газпромбанк
|913-7474
|Наметкина ул., д. 16
|Новые Черемушки
|МНХБ
|223-0101
|Бол. Никитская ул., д. 49
|Пушкинская, Чеховская
|МОРСКОЙ Банк
|777-1177
|Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2
|Тульская
|Московский Кредитный Банк
|8-495-777-48-88
|Отделения МКБ в г. Москве
|-
|ОТП-банк
|775-4775
|Новая пл., д. 10
|Китай-город
|Райффайзенбанк
|721-9100
|Арбат ул., д. 1
|Арбатская
|Росбанк
|921-0101
|Маши Порываевой ул., д. 11
|Сухаревская, Комсомольская
|Россельхозбанк
|787-7787
|Гагаринский пер., д. 3
|Кропоткинская
|Сбербанк РФ
|974-6677, 974-6646
|Отделения Сбербанка РФ г. Москвы
|-
|Славянский Кредит
|775-34-56
|Вернадского просп., д. 87, корп. 2
|Проспект Вернадского
|Собинбанк
|725-2525
|Рочдельская ул., д. 15, стр. 56
|Улица 1905г.
|Транскапиталбанк
|737-3313
|Покровка ул., д. 24/2, стр. 1
|Чистые пруды
|УРАЛСИБ Банк
|8-800-200-5520
|Отделения УРАЛСИБ Банка г. Москвы
|-
https://1prime.ru/Financial_market/20181211/829528989.html