МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ниже представлены курсы обмена наличной валюты в некоторых банках Москвы.

 

Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы
БанкВалютаПокупкаПродажа
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ USD 65,700 67,300
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ EUR 74,750 76,450
Росбанк USD 64,000 68,000
Росбанк EUR 73,000 77,000
Райффайзенбанк USD 64,500 68,500
Райффайзенбанк EUR 73,350 77,900
Райффайзенбанк GBP 81,050 86,150
Райффайзенбанк CHF 65,200 69,250
Райффайзенбанк SEK /10/ 71,100 75,550
Райффайзенбанк JPY /100/ 57,000 60,500
Банк Открытие USD 65,610 67,420
Банк Открытие EUR 74,570 76,580
Банк Открытие GBP 81,540 85,660
Банк Открытие CHF 65,610 68,930
Сбербанк РФ USD 64,940 68,180
Сбербанк РФ EUR 73,800 77,430
Сбербанк РФ GBP 79,420 87,900
Сбербанк РФ CHF 64,130 70,420
Сбербанк РФ JPY /100/ 56,000 61,600
МОРСКОЙ Банк USD 66,250 66,790
МОРСКОЙ Банк EUR 75,320 76,120
МНХБ USD 65,500 67,250
МНХБ EUR 75,000 76,500
Собинбанк USD 65,000 68,000
Собинбанк EUR 74,000 77,000
ВТБ USD 64,900 67,950
ВТБ EUR 74,050 77,100
Транскапиталбанк USD 65,000 68,000
Транскапиталбанк EUR 74,100 77,100
Транскапиталбанк GBP 80,000 88,000
Транскапиталбанк CHF 65,000 69,000
Транскапиталбанк JPY /100/ 54,000 64,000
Банк СОЮЗ USD 66,000 67,000
Банк СОЮЗ EUR 75,050 76,050
ОТП-банк USD 64,500 68,500
ОТП-банк EUR 73,750 77,750
ОТП-банк CHF 65,000 69,000
ОТП-банк GBP 83,000 87,000
БИНБанк USD 65,900 67,100
БИНБанк EUR 74,950 76,250
БИНБанк GBP 82,100 85,100
БИНБанк CHF 65,700 68,700
Россельхозбанк USD 65,800 67,300
Россельхозбанк EUR 74,900 76,400
Россельхозбанк GBP 82,750 84,750
Россельхозбанк CHF 66,630 68,300
Славянский Кредит USD 65,500 68,500
Славянский Кредит EUR 74,500 77,500
Газпромбанк USD 65,850 67,250
Газпромбанк EUR 74,850 76,450
Альфа-Банк USD 66,000 67,000
Альфа-Банк EUR 75,200 76,300
Альфа-Банк GBP 82,800 84,000
Альфа-Банк CHF 66,700 67,800
УРАЛСИБ Банк USD 65,650 67,610
УРАЛСИБ Банк EUR 74,730 76,710
Московский Кредитный Банк USD 65,700 67,200
Московский Кредитный Банк EUR 75,000 76,500
Банк Санкт-Петербург USD 65,700 67,200
Банк Санкт-Петербург EUR 74,850 76,350

 

Коды валют
КодНазвание
USD Доллар США
EUR ЕВРО
GBP Фунт стерлингов Соединенного королевства
AUD Австралийский доллар
CAD Канадский доллар
CHF Швейцарский франк
DKK Датская крона
JPY Японская иена
NOK Норвежская крона
SEK Шведская крона

 

 

 

 

Контактные телефоны и адреса банков
НазваниеТелефонАдресМетро
Альфа-Банк 495-788-8878 Отделения Альфа-Банка г. Москвы -
Банк Открытие 755-8866 Тимура Фрунзе ул., д. 11, стр. 13 Парк Культуры
Банк Оранжевый /филиал в г. Москва/ 213-1890 Малая Молчановка ул., д, 4, за Домом Книги Арбатская, Смоленская
Банк Санкт-Петербург 8-800-555-5050 Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2 Третьяковская
Банк СОЮЗ 729-5555 Сущевская ул., д. 27, стр.1 Новослободская
БИНБанк 755-5075 Новый Арбат ул., д. 13 Арбатская, Смоленская
ВТБ 8-800-100-2424 Тверская ул., д. 6/1, стр. 7 Охотный ряд, Пушкинская, Тверская, Чеховская
Газпромбанк 913-7474 Наметкина ул., д. 16 Новые Черемушки
МНХБ 223-0101 Бол. Никитская ул., д. 49 Пушкинская, Чеховская
МОРСКОЙ Банк 777-1177 Варшавское ш., д. 1, стр. 1-2 Тульская
Московский Кредитный Банк 8-495-777-48-88 Отделения МКБ в г. Москве -
ОТП-банк 775-4775 Новая пл., д. 10 Китай-город
Райффайзенбанк 721-9100 Арбат ул., д. 1 Арбатская
Росбанк 921-0101 Маши Порываевой ул., д. 11 Сухаревская, Комсомольская
Россельхозбанк 787-7787 Гагаринский пер., д. 3 Кропоткинская
Сбербанк РФ 974-6677, 974-6646 Отделения Сбербанка РФ г. Москвы -
Славянский Кредит 775-34-56 Вернадского просп., д. 87, корп. 2 Проспект Вернадского
Собинбанк 725-2525 Рочдельская ул., д. 15, стр. 56 Улица 1905г.
Транскапиталбанк 737-3313 Покровка ул., д. 24/2, стр. 1 Чистые пруды
УРАЛСИБ Банк 8-800-200-5520 Отделения УРАЛСИБ Банка г. Москвы -